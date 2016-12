EL INTENDENTE PELTZER DESMINTIÓ ACUSACIONES

Publicado el 31 diciembre 2016 por admin

Este viernes, el Intendente Daniel Peltzer formuló declaraciones vía telefónica por FM CRISTAL, saliendo al cruce de publicaciones en las redes sociales, en las que se dan a conocer los supuestos montos que percibiría como remuneración mensual por parte del municipio.

Las mencionadas publicaciones corresponden al sitio de Facebook “Yo quiero a Devoto” en donde aparecen mencionados los supuestos montos de sueldo, gastos de representación y viáticos que cobraría el Intendente Municipal.

Ante la repercusión mediática de las acusaciones, Peltzer decidió salir a dar a conocer su postura sobre el tema, desmintiendo lo afirmado en las redes sociales.

Compartimos, textualmente, el fragmento central de sus declaraciones radiales:

“Se trata de una publicación basada en la mentira, en datos falsos, que entristece y preocupa, uno sabe lo que hace, estamos en la Municipalidad porque hemos ganado una elección a través de propuestas, en las que estamos trabajando. Una de las propuestas fue mantener el sueldo de los funcionarios tal cual estaban, de manera que, todos los sueldos del Poder Ejecutivo son los mismos que pagaba el intendente anterior, acompañados de los posibles aumentos salariales que tiene toda la planta de personal.

Nosotros entendemos que la transparencia se basa en dejar a disposición de los vecinos toda la información referida a la gestión; eso está disponible y a disposición de todos los vecinos. Los sueldos se detallan en el Boletín Oficial del municipio; es información que pasa por el Tribunal de Cuentas que integran dos concejales de Unión por Córdoba y la Cdra Daniela Vilosio en representación de la Unión Cívica Radical. Dentro del bloque radical, que son quienes hoy a través de la web, cuestionan los ingresos del Poder Ejecutivo, hay un concejal en licencia de su cargo de Secretario y que también percibe los montos cuestionados, aún sin estar trabajando.

A nosotros nos interesa hablar de políticas de trabajo que permitan el desarrollo de nuestro pueblo, generar bienestar para aquellos que no la están pasando bien; por ejemplo, baños y habitaciones para aquellos domicilios que no los tienen. Nos interesa trabajar por un proyecto que se pueda sostener en el tiempo. Detenernos a pensar en estas cosas, estas publicaciones, nos distrae del trabajo diario.

Los montos difundidos en la web, se visualizan de esa forma por una pésima lectura del Presupuesto Municipal. Con la última liquidación de sueldos, recibí unos $35000 de bolsillo, mientras que los Secretarios percibieron unos $24.500 aproximadamente.

En cuanto a otros gastos, los viajes a Córdoba, en alguna ocasión a Buenos Aires, el gasto se recupera con la presentación de comprobantes, por ejemplo, de alojamiento (si hubiera), de cochera, de combustible, etc.

La información está disponible, siempre lo estuvo; esto parece un intento de desestabilización del Gobierno Municipal y nosotros fomentamos otro tipo de política: hablar de proyectos y de ideas para mejorar nuestro pueblo.

Estamos en el Gobierno porque la gente nos avaló a estar aquí, estamos haciendo lo que prometimos y seguiremos trabajando de esa forma.

No agraviaremos ni faltaremos el respeto de otros; no es nuestro estilo, no vamos a sumarnos a esto”.