﻿﻿VANOLI PRESENTÓ LAS PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL SISTEMA DE DESAGÜES DE DEVOTO

Publicado el 03 febrero 2017 por admin

En una audiencia pública, convocada por la Municipalidad de Devoto, la firma Vanoli y Asociados Ingeniería presentó en comunidad el Estudio y Sistematización del Drenaje Pluvial de la zona urbana de la localidad, diagramado dentro del marco del Plan Director de Drenaje que tiene como objetivo darle una solución a la problemática de los desagües urbanos de Devoto.



Vanoli trabajó durante varios meses realizando el relevamiento planialtimétrico de la localidad y junto con otros estudios complementarios permitió “modelar” (representar la realidad) nuestro actual sistema de desagües que se describe problemático debido a las siguientes características: un relieve regional prácticamente plano que deriva en un lento sistema de drenaje; los excesos pluviales urbanos superan la capacidad de evacuación del sistema generando anegamientos de agua; predominio de suelos impermeabilizados y falta de espacios para la regulación de las aguas de lluvia.

La situación actual del sistema de desagüe fue expuesta detalladamente por los Ingenieros de la firma cordobesa y a posterior se presentaron las propuestas de mejora del mismo:

Combinación de obras:

De almacenamiento (para regular los caudales) que implicaría, regular cerca de los sectores inundables y luego conducir

De conducción: para alejar las aguas; alejar las aguas rápidamente y después regular.

En este marco, el proyecto concretamente incluye obras a corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta una urbanización total de la localidad.

En el caso del sector sur, los trabajos planeados serían más factibles de llevar a cabo ya que es un sector que no tiene ningún tipo de obras en materia de desagües; la obra incluiría un sistema de entubado a lo largo de calle Córdoba, doblando por Roca y desembocando en una laguna de retardo que se realizaría en la zona donde actualmente se ubica parte del Hipódromo; esto se combinaría con otro canal que correría por calle Avellaneda, desembocando en el mismo lugar; el canal de Roque Saenz Peña seguiría habilitado pero recibiendo menor caudal de agua. A futuro, la obra incluiría entubados en calle Buenos Aires, Mendoza y Corrientes.

En cuanto al sector norte, la solución a la problemática actual de desagües, incluiría obras de mayor magnitud y dificultad, ya que las mismas tienen por objetivo subsanar las obras que actualmente este sector ya posee (ejemplo entubado de calle Cincuentenario); el modelo de Vanoli plantea conductos subterráneos en calle Cincuentenario, trayendo el agua desde Colón y Esteban Larco y conduciéndola por Cincuentenario hasta calle San Martín y desde allí al Canal Norte, además de un nuevo entubado sobre calle Güemes y Esteban Larco.

Las propuestas presentadas no solo incluyen obras de estructura sino también medidas no estructurales que son las tendientes a legislar un nuevo Código de Edificación aplicando principios que aseguren el buen uso de los suelos en consonancia con los parámetros de permeabilidad que se requiere para el correcto funcionamiento de el sistema de drenaje urbano.

Finalizada la presentación de los Ingenieros, el Intendente Daniel Peltzer se dirigió a los presentes destacando que el estudio recientemente presentado plantea obras de gran magnitud y efectividad para el desarrollo del pueblo a lo largo de los próximos 30 años. Con la información y el sustento técnico correspondiente, el Municipio evalúa las alternativas presentadas y la forma de ejecución de las mismas; mientras tanto y frente a cada lluvia caída, se trabaja en estado de alerta y asistencia total, aplicando acciones paliativas que hasta el momento permitieron que Devoto no sufra grandes inconvenientes con el agua caída.