LA LIGA REGIONAL TIENE FIXTURE

Se sorteó este martes, el Fixture de la Liga Regional de Fútbol Temporada 2017 para las divisiones mayores. Sociedad Sportiva Devoto, en la primera fecha, deberá visitar al Atlético Bernardino Rivadavia de Río Primero. Aquí el detalle de partidos:
DIVISIONES MAYORES
PRIMERA A – ZONA B
1º Fecha
UNION DEP. LASPIUR – HURACAN
ASOC. DEP. EL ARAÑADO – CULTURAL ARROYITO
ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – SOC. SPORT. DEVOTO
UNION – SARMIENTO (ST)
ALMAFUERTE – CULTURAL LA FRANCIA
2º Fecha
ALMAFUERTE – UNION DEP. LASPIUR
CULTURAL LA FRANCIA – UNION
SARMIENTO (ST) – ATLET. B. RIVADAVIA (RP)
SOC. SPORT. DEVOTO – ASOC. DEP. EL ARAÑADO
CULTURAL ARROYITO – HURACAN
3º Fecha
UNION DEP. LASPIUR – CULTURAL ARROYITO
HURACAN – SOC. SPORT. DEVOTO
ASOC. DEP. EL ARAÑADO – SARMIENTO (ST)
ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – CULTURAL LA FRANCIA
UNION – ALMAFUERTE
4º Fecha
UNION – UNION DEP. LASPIUR
ALMAFUERTE – ATLET. B. RIVADAVIA (RP)
CULTURAL LA FRANCIA – ASOC. DEP. EL ARAÑADO
SARMIENTO (ST) – HURACAN
SOC. SPORT. DEVOTO – CULTURAL ARROYITO
5º Fecha
UNION DEP. LASPIUR – SOC. SPORT. DEVOTO
CULTURAL ARROYITO – SARMIENTO (ST)
HURACAN – CULTURAL LA FRANCIA
ASOC. DEP. EL ARAÑADO – ALMAFUERTE
ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – UNION
6º Fecha
ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – UNION DEP. LASPIUR
UNION – ASOC. DEP. EL ARAÑADO
ALMAFUERTE – HURACAN
CULTURAL LA FRANCIA – CULTURAL ARROYITO
SARMIENTO (ST) – SOC. SPORT. DEVOTO
7º Fecha
UNION DEP. LASPIUR – SARMIENTO (ST)
SOC. SPORT. DEVOTO – CULTURAL LA FRANCIA
CULTURAL ARROYITO – ALMAFUERTE
HURACAN – UNION
ASOC. DEP. EL ARAÑADO – ATLET. B. RIVADAVIA (RP)
8º Fecha
ASOC. DEP. EL ARAÑADO – UNION DEP. LASPIUR
ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – HURACAN
UNION – CULTURAL ARROYITO
ALMAFUERTE – SOC. SPORT. DEVOTO
CULTURAL LA FRANCIA – SARMIENTO (ST)
9º Fecha
UNION DEP. LASPIUR – CULTURAL LA FRANCIA
SARMIENTO (ST) – ALMAFUERTE
SOC. SPORT. DEVOTO – UNION
CULTURAL ARROYITO – ATLET. B. RIVADAVIA (RP)
HURACAN – ASOC. DEP. EL ARAÑADO