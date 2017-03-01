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LA LIGA REGIONAL TIENE FIXTURE

Publicado el 01 marzo 2017 por admin

Se sorteó este martes, el Fixture de la Liga Regional de Fútbol Temporada 2017 para las divisiones mayores. Sociedad Sportiva Devoto, en la primera fecha, deberá visitar al Atlético Bernardino Rivadavia de Río Primero. Aquí el detalle de partidos:

 

DIVISIONES MAYORES

PRIMERA A – ZONA B

 

1º Fecha

UNION DEP. LASPIUR – HURACAN

ASOC. DEP. EL ARAÑADO – CULTURAL ARROYITO

ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – SOC. SPORT. DEVOTO

UNION – SARMIENTO (ST)

ALMAFUERTE – CULTURAL LA FRANCIA

 

2º Fecha

ALMAFUERTE – UNION DEP. LASPIUR

CULTURAL LA FRANCIA – UNION

SARMIENTO (ST) – ATLET. B. RIVADAVIA (RP)

SOC. SPORT. DEVOTO – ASOC. DEP. EL ARAÑADO

CULTURAL ARROYITO – HURACAN

 

3º Fecha

UNION DEP. LASPIUR – CULTURAL ARROYITO

HURACAN – SOC. SPORT. DEVOTO

ASOC. DEP. EL ARAÑADO – SARMIENTO (ST)

ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – CULTURAL LA FRANCIA

UNION – ALMAFUERTE

 

4º Fecha

UNION – UNION DEP. LASPIUR

ALMAFUERTE – ATLET. B. RIVADAVIA (RP)

CULTURAL LA FRANCIA – ASOC. DEP. EL ARAÑADO

SARMIENTO (ST) – HURACAN

SOC. SPORT. DEVOTO – CULTURAL ARROYITO

 

5º Fecha

UNION DEP. LASPIUR – SOC. SPORT. DEVOTO

CULTURAL ARROYITO – SARMIENTO (ST)

HURACAN – CULTURAL LA FRANCIA

ASOC. DEP. EL ARAÑADO – ALMAFUERTE

ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – UNION

 

6º Fecha

ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – UNION DEP. LASPIUR

UNION – ASOC. DEP. EL ARAÑADO

ALMAFUERTE – HURACAN

CULTURAL LA FRANCIA – CULTURAL ARROYITO

SARMIENTO (ST) – SOC. SPORT. DEVOTO

 

7º Fecha

UNION DEP. LASPIUR – SARMIENTO (ST)

SOC. SPORT. DEVOTO – CULTURAL LA FRANCIA

CULTURAL ARROYITO – ALMAFUERTE

HURACAN – UNION

ASOC. DEP. EL ARAÑADO – ATLET. B. RIVADAVIA (RP)

 

8º Fecha

ASOC. DEP. EL ARAÑADO – UNION DEP. LASPIUR

ATLET. B. RIVADAVIA (RP) – HURACAN

UNION – CULTURAL ARROYITO

ALMAFUERTE – SOC. SPORT. DEVOTO

CULTURAL LA FRANCIA – SARMIENTO (ST)

 

9º Fecha

UNION DEP. LASPIUR – CULTURAL LA FRANCIA

SARMIENTO (ST) – ALMAFUERTE

SOC. SPORT. DEVOTO – UNION

CULTURAL ARROYITO – ATLET. B. RIVADAVIA (RP)

HURACAN – ASOC. DEP. EL ARAÑADO

 

primerassd17

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