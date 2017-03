APERTURA DEL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES: EL DISCURSO DEL INTENDENTE PELTZER

Publicado el 02 marzo 2017 por admin

En la Apertura del Período Ordinario de Sesiones del Concejo Deliberante, el Intendente Municipal, Cr. Daniel Peltzer, repasó los principales logros de su gestión, efectuando anuncios y ratificando el rumbo de su gobierno, poniendo énfasis en el orden, la modernización y el desarrollo sustentable de la comunidad.

EL DISCURSO DEL INTENDENTE PELTZER:

Señores Concejales, Tribunos de cuentas, representantes de instituciones educativas, centros vecinales, reparticiones municipales y vecinos en general.

Buenas noches. Hoy estamos compartiendo la apertura del periodo Nº 34 de sesiones ordinarias desde la recuperación de la democracia.

Los concejos deliberantes constituyen unos de los pilares fundamentales de la participación popular, es éste justamente el ámbito donde se desarrolla el debate político, es aquí donde la participación ciudadana se manifiesta, es la caja de resonancia de las expresiones políticas de la comunidad.

Estar aquí es un acto que me genera mucha responsabilidad y compromiso

Quiero hacer un repaso de los avances que hemos tenido durante el año 2016 en las distintas áreas de gobierno.

1-FINANZAS

Se ha trabajado en la reestructuración de toda la secretaria, básicamente con la incorporación de tecnología, se adquirieron 6 computadoras, y se fueron implementando los distintos módulos del nuevo software que utiliza la administración municipal, lo cual creemos esencial a los efectos de avanzar en la concreción de metas y objetivos propuestos, referidos a la eficiencia del control del gasto y mejoras en la recaudación.

Ya dijimos que este es un proceso dificultoso y lento, que conlleva a cambios de funciones y procedimientos de trabajo.

Avanzado mucho, aunque recién estamos obteniendo los primeros frutos de esta ardua tarea, tenemos la certeza que es lo que necesitamos hacer para lograr la cimentación de una nueva forma de gestión municipal. Debemos ponernos en consonancia con los tiempos que corren.

Todos los cambios implementados en los sistemas pretenden dar mayor transparencia y mejorar la atención a los ciudadanos.

Se eliminó el sello pagador reemplazándolo por la impresión de un ticket que impacta automáticamente en la base de datos del sistema, evitando cualquier error en el cargado manual, agilizando además la tarea de tesorería. Esto se aplicará también a los cajeros remotos, del Centro Comercial, Cooperativa Servicios públicos y Mutual CAT.

Implementaremos durante este año el pago por débito automático y mediante tarjetas de créditos.

Continuaremos con la incorporación de tecnología en la administración. En tal sentido, queremos lograr la aplicación de las herramientas informáticas que permitan a los ciudadanos operar con el estado municipal desde su hogar.

Somos conscientes que lleva su tiempo, que es necesario también contar con bases de datos depuradas y confiables. Pero este un camino que hemos empezado a transitar y lo venimos haciendo a buen ritmo.

Se creó la función de encargado de compra. El secretario firma la orden, luego se gestiona la compra. Hemos obtenido excelentes resultados logrando mejoras de precios y agilizando las adquisiciones del municipio.

Desde el comienzo de la gestión el Tribunal de Cuentas realiza la autorización previa al pago, esto nunca se había realizado a pesar de la exigencia legal.

A partir de este año se presentó el presupuesto en un formato distinto, asignando las partidas por concepto y por área. Esto implica más transparencia y eficiencia en la asignación de recursos, además, permite tener información confiable para la toma de decisiones. Cada repartición puede armar su presupuesto anual analizando el anterior y optimizar la utilización de los recursos que tiene asignado si lo cree conveniente en base al análisis comparativo.

También debo decir que a medida que avanzamos en ese proceso ocurren imprevistos que muchas veces retrasan aún más determinados procesos, como la entrega de cedulones, resolución sobre exenciones etc. Pero que son situaciones normales en todo proceso de cambio de estas características.

De todos modos pido disculpa a los vecinos por estos inconvenientes.-

En este año 2017 continuaremos con este proceso de depuración de la base de datos, la reciente firma del convenio de complementación con la DNRPA permitirá depurar en poco tiempo nuestra base de datos y mejorar el control de la recaudación de las patentes.

También continuaremos con la depuración de los datos catastrales e impositivos por aplicación de los convenios firmados con la provincia.

Teniendo en cuenta que nuestro sistema utiliza como clave de identificación de cada contribuyente al número de documento, es posible verificar a partir de éste toda la situación tributaria con el municipio. Por ello prevemos una vez concluida la depuración de las bases de datos la determinación de la nomina de contribuyentes cumplidores a los cuales se le otorgarán descuentos adicionales a los previsto al pago de contado vigente actualmente.

Se organizarán charlas en los colegios para crear una cultura tributaria.-

2-SALA CUNA PANAMBI

Hemos transformado la Guardería en Sala Cuna Panambí permitiendo el ingreso de niños de 45 días a 1 año, lo cual implica que ahora se posibilita a las mamás que trabajan, estudian o que se encuentran en situación de vulnerabilidad que pueda llevar su bebé a nuestra institución recibiendo todos los cuidados que requiera cada niño, desde los 45 días hasta los 3 años.

La incorporación a la red de salas cunas de la provincia también implica una ayuda económica muy importante para su sostenimiento, ya que remite 600 $ por niño en situación de vulnerabilidad.

Esta gestión prioriza la inclusión social, y la entendemos desde una perspectiva muy compleja, como realmente lo es. Por eso trabajamos sobre todos los aspectos de vulnerabilidad de las familias. La sala cuna Panambí es un ámbito que va mucho más allá de la seguridad alimentaria para nuestros niños, también hay trabajo con las familias, de contención, integración, educación en valores, recreación, prevención en salud, deportes, etc.

Se continuará con el doble turno, que fuera implementado el año anterior, que por cierto dio muy buenos resultados.

3-TRIBUNAL DE FALTAS

Creado el Tribunal de Faltas rescindimos el convenio con San Francisco, tramitando a partir de allí todo las actas por infracciones aquí en Devoto.

Como ya fue expresado el objetivo de la creación de nuestro propio tribunal es por cuestiones operativas que facilite el trabajo de ordenamiento del pueblo respecto al cumplimiento de las normativas vigentes, orientando a los vecinos hacia acciones propias de una sana convivencia.

Hemos expresado que pondremos el mayor esfuerzo en concientizar y prevenir comportamientos susceptibles de sanción, el objetivo no es sancionar, sino ordenar el pueblo, lograr mejorar las actitudes, acciones y comportamiento de nuestros vecinos. Pero llegado el caso seremos muy firmes en la aplicación de sanciones y muy respetuosos de los procedimientos establecidos en el código de convivencia recientemente sancionado.

También avanzaremos en suscribir convenios con las municipalidades de La Francia y Colonia Marina, para trabajar en conjunto utilizando nuestro Tribunal de Faltas mediante la retribución conjunta de los gastos de mantenimiento.

4-ARCHIVO HISTORICO FORTUNATO Y JOSE DEVOTO

El Archivo Histórico fue creado por la necesidad de trabajar en la recopilación, preservación y sistematización de nuestros documentos escritos, fotográficos o audiovisuales.

Consideramos que toda comunidad debe trabajar para preservar los documentos que tengan relevancia histórica, Devoto ya inició este camino.

Por eso la gente que conforma el Archivo ha invertido mucho tiempo en capacitación, porque no se trata a amontonar documentos, se trata de aplicar técnicas que permitan construir un archivo que pueda ser el refugio de nuestra historia.

Para ello, hay que trabajar con mucha responsabilidad, es imprescindible lograr un vínculo con la comunidad, cimentado en la confianza. Con el tiempo será el lugar donde deberá concurrir todo aquel que quiera conocer nuestra historia o desee investigar sobre la misma.

5-PATRIMONIO CULTURAL

También es una preocupación que nuestros bienes con trascendencia cultural puedan preservarse. Para ello es primordial su identificación y reglamentar los criterios a tener en cuenta para que el comité evaluador pueda asignarle el carácter de bien cultural y la obligación de mantenerlo como tal.

Las futuras generaciones tienen derecho a conocerlos y también mantenerlos, porque forman parte de nuestra historia. No pretendemos detener el progreso, ni la incorporación de tecnología, solo preservar lo que las generaciones fueron dejando y dejarán como hechos con trascendencia histórica.

Al patrimonio no solo lo integran bienes materiales, sino también bienes inmateriales. Por eso también pretendemos conservar todo aquello que nos identifique, todo aquello que tuvo o tiene una importancia en la conformación de nuestra identidad como pueblo, y debemos protegerla para mostrarla a las generaciones por venir. Esta es una función del estado, pero debemos involucrarnos todos.

6-CONCEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Para nosotros constituye una problemática que debemos abordar en forma urgente, con mucha responsabilidad y esfuerzo. Uds. saben que el año anterior a través de la Ordenanza 832/2016 se creó el Concejo Municipal de las Mujeres. Que es una decisión política de esta gestión trabajar intensamente este año en la lucha de la violencia contra la mujer.

Somos conscientes de la complejidad de esta problemática, que es un fenómeno con un origen multicausal. Por eso hemos elaborado una agenda de trabajo para este año, que prevé actividades y acciones, pero muchas de ellas son capacitaciones sobre los distintos actores de esta problemática.

Muchas veces por falta de conocimientos llegamos tarde, y permitimos que la lentitud en la implementación de una acción concreta mantenga a la mujer en una situación de violencia y vulnerabilidad extrema.

Aquí no solo hay que trabajar con palabras, sino que hay que adoptar medidas concretas. Una de ellas es tener un lugar físico para la contención de quienes sufren esta situación de violencia. También continuaremos trabajando con la provincia en la conformación de la red provincial de lucha contra la violencia de género, en este sentido ya participamos de reuniones tendientes a su implementación.

Las estadísticas indican que en los últimos dos años ha aumentado de manera alarmante los femicidios en el interior provincial, este es un dato que a nosotros también nos preocupa. Debemos trabajar fuertemente para darle contenido concreto a este concejo.

7-CONTROL DE LA POBLACIÓN ANIMAL

Esta es una problemática que abarca no solo a la población canina y felina, sino que también a otros animales como equinos, ovinos, bovinos, entre otros, cuya cantidad excede largamente lo razonable, y que es necesario trabajar mucho para controlar su población.

Respecto a los caballos, hemos concluido con la primera etapa llevada a cabo con el SENASA y Fundepasa para otorgar el RENSPA a los propietarios a los fines de identificarlos, para luego controlar la libreta sanitaria de cada animal. Esto pretende lograr dos propósitos, uno sanitario a través del control que realiza el profesional médico veterinario y otro de identificación del propietario, que nos permitirá exigir el cumplimiento de la normativa en vigencia a sus dueños.

Enviaremos a este Honorable Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para regular la tenencia de animales y se determinarán los lugares que podrán albergar a caballos y las condiciones que deberán cumplir los mismos, en pos del buen trato animal.

Respecto a perros y gatos, hemos establecido un plan de trabajo con un grupo de médicos veterinarios y que también pretende incorporar a la protectora de animales, que nos permita controlar la población, además proseguiremos con las vacunaciones y los controles sanitarios y la concientización de la población sobre la tenencia responsable de mascotas, lo que consideramos de vital importancia para la sustentabilidad del control.

No vamos a centralizar como única acción la castración. Entendemos que hay que trabajar en todas las causas de esta problemática, y que por cierto van mucho más allá de la reproducción descontrolada. No desconocemos que las castraciones son necesarias, y que no podemos dejar de castrar mascotas porque sus dueños no pueden pagarla, para ello se prevé la castración sin cargo con la acreditación de un informe social. Sabemos que el estado es quien debe responsabilizarse del control sanitario y de la población animal dentro de su éjido urbano. Por esta razón es el responsable de establecer la política a desarrollar para lograr el objetivo.

No vamos a delegar en organización alguna nuestra potestad en esta materia. Sí, vamos a trabajar en conjunto con todas las ONG o vecinos individuales que quieran implementar los programas que el municipio determine.

8-CENTROS VECINALES

Promovimos la constitución de los centros vecinales en cada barrio para realizar un trabajo en conjunto sobre la problemática de cada sector y poder implementar programas y proyectos que abarquen no solo al barrio, sino a toda la comunidad, que luego cada centro podrá monitorear en su jurisdicción.

Entendemos que los centros vecinales pueden desarrollar un gran trabajo si podemos trabajar en objetivos comunes, en base a prioridades y acciones planificadas.

Para ello vamos a continuar manteniendo reuniones periódicas para acordar mejoras y evaluar la realización de los trabajos acordados en reuniones anteriores. Esta forma de trabajo tiene en efecto sinérgico importantísimo.

Nuestro objetivo con la promoción de los centros vecinales no termina con fomentar la participación, sino también en coordinar acciones, incrementar el sentido de pertenencia al barrio, cuidar las mejoras realizadas, mantener los espacios públicos barriales, mantener una comunicación directa con el vecino, también escuchar sus criticas, sus prioridades y también contarles los objetivos que el municipio persigue en cada acción.-

9-CENTROS EDUCATIVOS

Desde que empezamos nuestra gestión hemos trabajado con mucha comunicación y acciones conjuntas. Hemos acordado un sistema de trabajo en lo referente al FODEMEEP lo cual ha facilitado la canalización de los problemas de mantenimiento de los edificios escolares, transparentando la utilización de estos fondos y además direcciona correctamente los recursos según las necesidades y prioriza la solución de los problemas más urgentes de mantenimiento.

De esta manera los fondos se asignan de acuerdo a un relevamiento que hace la propia escuela y que corrobora la municipalidad.-

Siempre damos prioridad a los reclamos de trabajos a los centros educativos, ya sean de mantenimiento como de ayuda en el armado de actos u otros eventos que organice la comunidad educativa.

Para el 2017 tenemos previsto realizar actividades en conjunto referidas al Ambiente, la salud, el deporte y la música.

Proseguiremos con la colaboración en todo lo que esté a nuestro alcance con la educación.-

10-CENTRO DE APOYO ESCOLAR MUNICIPAL

El CAEM ha hecho una gran gestión durante el año anterior y seguramente lo hará este nuevo año, hay un equipo de trabajo muy consolidado, integrado por 19 personas de los cuales 17 son profesionales.

Este equipo de excelentes profesionales, ha conformado otro equipo de trabajo, más amplio aún, con todas las instituciones educativas y el resto de las reparticiones municipales, un equipo que cada día se perfecciona más y que está muy comprometido con el apoyo a la educación de nuestra localidad.

Para el 2017 seguiremos visitando las escuelas rurales con las “Embajadas Sanitarias”, de la cual forma parte el CAEM.-

11-FOMUVI

En primer lugar se realizó una auditoria para determinar la situación real del fondo, básicamente cotejar los metros pagados por los adherentes y los efectivamente construidos. De este control surgió la equivalencia de los metros pagados y los construidos, de manera tal que el aporte inicial que hiciera la municipalidad para impulsar el fondo se perdió en la construcción de las primeras 9 viviendas. Esta situación tuvo diversas causas, entre ellas la forma defectuosa de la construcción que originó innumerables reparaciones pos entrega, la falta de control de la compra de materiales, la subvaluación del costo de la construcción, etc etc.

A partir del saneamiento del fondo, las modificaciones a la construcción y el agregado de un nuevo modelo, empezamos la construcción de 3 viviendas que entregaremos en los próximos días, se empezó con otra cuyo propietario terminó de pagarla y se comenzará con la construcción de 4 nuevas, dos de cada plan.

Se está trabajando a muy buen ritmo, con un equipo que realiza el seguimiento de cada casa y el control de los plazos establecidos para concluir cada etapa de la obra.

12-AMBIENTE

Hemos concluido con la elaboración de un proyecto general que establece los lineamientos centrales de la problemática. De esta manera surgió el “Proyecto Integral de Gestión Ambiental Sustentable”, que denominamos (PIGAS) en el cual determinamos cada una de las áreas de trabajo y de las etapas que prevemos abordar.

Este proyecto se basa en una visión de la problemática desde lo global, considerando al área ambiental como un todo, interrelacionando de manera transversal las distintas áreas del municipio.

En la primera etapa se estableció como prioritario trabajar en los RSU y en los agroquímicos. Respecto a los residuos, abordamos la solución desde el generador de basura, tal cual se viene trabajando desde hace muchos años. Es preciso mencionar que todo el trabajo se centra en el hogar, industria u otra actividad, como usina de generación de residuos (RSU).

No quiero decir con eso, que no son también importantes las otras etapas del proceso hasta el destino final de los residuos. Lo cierto es que debemos reducir el volumen que finalmente llega al basural como destino final de los RSU.

Se creó la BRIGADA VERDE que la integran un grupo de vecinos dispuesto a trabajar en forma voluntaria como nexo entre el municipio y los distintos actores que participan del proceso generación-disposición final. La brigada verde tiene una función muy importante en el trabajo directo con los generadores.

Todo este proyecto está en la etapa de diagnostico y evaluación, y solamente se están ejecutando algunas acciones menores.

Debemos obtener datos precisos en esta etapa de diagnóstico que nos permitan medir ciertos parámetros. Es útil a los efectos de tomar conciencia, mostrar esa información que permita dimensionar las toneladas mensuales de basura que producimos.

No habiendo incinerado basura en nuestra gestión nos posibilita ver con toda nitidez los volúmenes de residuos que se generan anualmente.

En los próximos días será presentado el Proyecto integral a los vecinos e instituciones, y fundamentalmente a los centros vecinales y centros educativos, como actores que desarrollaran un rol central en este proyecto, fundamentalmente como factor de toma de conciencia.-

Tenemos previsto la remediación del predio del ex basural oeste, iniciar la construcción de la playa para estacionamiento de camiones, y el ordenamiento del basural sur, como lugar de disposición final de los residuos.-

13-CEMENTERIO

Estamos trabajando para ordenar y proyectar la disposición de espacios para los próximos años. Estamos relevando toda la información disponible.

El año pasado hemos finalizado con la construcción de 180 nichos, pero debemos ir pensando en un plan que nos permita optimizar los espacios, ya no contamos con más lugar para la construcción de nuevos nichos.

14-TRABAJO SOCIAL

Se realizó un trabajo intenso en este sector, en una primera etapa en la organización del área. Se asignaron funciones y se intercala el trabajo en las oficinas con el trabajo de campo, la visita a las familias en su domicilio para dar respuesta a sus necesidades reales.

Se está conformando una base de datos que pueda agilizar el trabajo, para ello utilizamos un modulo especifico del software municipal que nos permite sistematizar la información del trabajo social.

Durante el año se han gestionado muchos programas, como boleto educativo, boleto para adultos mayores, vacaciones para adultos mayores, Monotributo social, tarifa solidaria, vida digna, más leche más proteínas, programa redes y programa Por Mi.

Siempre con el objetivo de lograr la inclusión social de las familias vulnerables, hemos dirigido todos los esfuerzos a que cada programa que se implemente, ya sea provincial o municipal tenga siempre el propósito de brindar oportunidades para mejorar la calidad de vida de cada vecino.

Por ello estamos trabajando en forma conjunta con los beneficiarios de los créditos Vida Digna, brindándoles asesoramiento técnico de arquitecto, compras grupales, para que cada uno de ellos pueda concretar la construcción prevista en la solicitud.

Queremos que las ayudas que brinda el municipio estén correctamente direccionadas, por eso, el equipo de trabajo social es quien evalúa cada ayuda. Con esto pretendemos respetar el principio de equidad.

Ya manifestamos nuestro compromiso de que al finalizar nuestra gestión toda la población deberá contar con el servicio de Agua potable, energía eléctrica e instalaciones sanitarias, eliminando por completo la existencia de letrinas. Hemos logrado un avance importante en este sentido.

Para el 2017 tenemos previsto incorporarnos a otros programas, como Lotengo, segundo tramo y nuevos beneficiarios del Vida Digna y todos aquellos programas que se implementen desde el estado provincial o nacional.-

Proseguiremos con el otorgamiento de las Becas Municipales del Bicentenario (MUBI) y el control previsto para su mantenimiento, el cual arrojo un excelente resultado.-

15-CULTURA

Entendemos a la cultura en un sentido muy amplio, por eso el objetivo siempre es incluir a todos, respetando la pluralidad y diversidad. Todos tienen lugar en la casa de la cultura. Todas las expresiones del quehacer cultural pueden formar parte.

Asimismo se promoverán todas aquellas actividades que pretendan preservar nuestras tradiciones, pero también todas aquellas que acerquen a los jóvenes al arte, a la música, al teatro, a la literatura etc.etc. Convencido que contribuirá a formar mejores personas.

Se trabajará en acercar las actividades de la casa de la cultura a los vecinos a través del proyecto “cultura itinerante” utilizando espacios diversos, como centros vecinales, clubes, centro de jubilados, etc.

Incorporaremos a la programación de la Radio Municipal un espacio donde se traten temas de interés general, que promuevan el debate y el intercambio de opiniones. Creemos que el estado debe inducir a la opinión pública para que coloque en agenda temas de interés público. Debemos construir una ciudadanía con criterio propio.-

Este año la biblioteca municipal Domingo F. Sarmiento festejó sus primeros 90 años, un verdadero orgullo para Devoto.

Durante el 2016 se adquirieron 200 libros, alcanzando un total de 11650 unidades y cuenta con 190 socios activos. Participó en el programa de la FM Cristal CODIGO CULTURA en el se abordaron diversos temas como literatura, cine, arte y se compartió con invitados que forman parte del acervo cultural de Devoto, se prevé su continuidad este año.-

Este año se comienza con la escuela de música, la cual pretende acercarla fundamentalmente a los jóvenes a través de visitas a los centros educativos, tanto urbanos como rurales, centros vecinales, y también la participación en los distintos eventos, como forma de promover la música.

Los talleres mantendrán la misma modalidad que el año anterior, teniendo en cuenta que su funcionamiento fue muy bueno. Iniciarán las actividades 28 talleres.

También quiero informarles que se mantendrá el calendario de conmemoraciones y eventos festivos del año anterior. Respeto a las conmemoraciones destacamos el Día de la Mujer y el día De la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Asimismo se mantendrá en el calendario de eventos los que tradicionalmente organiza el municipio y se agregarán los eventos que fueron un éxito, como la fiesta deseos, feria inquieta y fiesta de la Pachamama. Entre otros.

Continuaremos con la participación de la red de gestión cultural pública, como herramientas para capacitarnos y relacionarnos con las tendencias en el manejo de la gestión cultural municipal a nivel provincial y nacional.-

16-DIRECCIÓN DE DEPORTES

Son ejes de la Dirección de Deportes la inclusión, la educación y la salud. En base a ellos se trabajó durante el 2016 en la apertura de 9 talleres deportivos, que alcanzo a más de 300 jóvenes y adultos en promedio.

Si bien se promueve la competencia deportiva a aquellos que reúnen condiciones para ello, y se apoya a través de becas a quienes se destacan, el trabajo se realizó poniendo énfasis en la práctica deportiva recreativa. Siempre pensando en crear un ámbito donde se priorice la inclusión, llegando a los sectores más vulnerables de la población, orientándolos hacia la práctica deportiva.

En salud, creando el hábito de hacer una actividad deportiva, resaltando sus beneficios a la salud física y psíquica.

En la educación, sobre todo en valores y hábitos saludables.

Durante el 2016 se trabajó con la Cooperativa Soy Vos, formando la Escuela Municipal de Deporte Adaptado, logrando el apoyo en programas desde la provincia.

Un excelente trabajo realizado con la Sociedad Sportiva Devoto, Centro Vecinal Noroeste. Optimizando recursos, compartiendo instalaciones. Escuelita de verano, vóley recreativo.

Para el 2017 se prevé formar la “Escuela de Iniciación Deportiva” destinadas a niños de entre 3 y 6 años.-

Promover la organización de eventos en la que participen los distintos talleres y también organizar en forma compartida con otras instituciones.-

La organización de eventos itinerantes como forma de acercar el deporte, principalmente a los jóvenes, a través de los centros vecinales, barrios, plazas y espacios públicos.

17-EJIDO URBANO

El plano correspondiente al nuevo polígono urbano fue presentado en el mes de octubre y ya ha pasado los controles de la Dirección de Catastro y deberá proseguir su curso hasta finalmente llegar a la legislatura de la provincia que es quien debe aprobarlo mediante una ley, estimamos que este trámite estaría concluyendo hacia el último trimestre del año.

La aprobación del ejido es muy importante porque nos permitirá la planificación del desarrollo urbano para los próximos 20 años, principalmente respecto al ordenamiento territorial, loteos, código urbanístico y pulverizaciones rurales.-

18-HOGAR DE ANCIANOS

Es una preocupación de esta gestión el edificio donde funciona el Hogar de ancianos, por su funcionalidad y su imposibilidad de remodelación para mejorar sus prestaciones y cumplir las exigencias del PAMI para autorizarlo y subsidiar a los adultos allí internados.

Los egresos mensuales del Hogar 230 mil pesos y se recuperan en concepto de pagos por parte de los alojados 100 mil. Haciendo la resta determinamos que sostener el Hogar le cuesta al municipio 130 mil pesos mensuales, y si lo anualizamos son 1.560.000 pesos.

Seguiremos solventando este déficit con rentas generales, pero es necesario encontrar otra alternativa para su financiamiento.

Esta situación nos limita en la contratación de personal necesario para mejorar y ampliar la atención en diversos aspectos que los adultos mayores necesitan.

Hemos tomado la decisión de evaluar la posibilidad de la construcción de un nuevo hogar, lo cual nos permitiría albergar a más cantidad y poder dar respuesta a la demanda cada vez mayor de alojamiento.

Sabemos que tener a nuestros adultos mayores en una institución de la localidad no solo permite mantener el vínculo del adulto con sus familias y amigos, sino que también es una fuente de trabajo para todo el que allí podría prestar servicios.

También nos permitiría armar un equipo de profesionales más amplio y capacitado en la atención de adultos mayores.

19-SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS (UEM24)

El cese de actividades de la empresa privada que prestaba el servicio de emergencias médicas, tanto en los espacios públicos como en los domicilios, dejó en consecuencia a la población sin este servicio que llevaba más de 10 años entre nosotros.

Ante este hecho resolvimos prestarlo desde la Municipalidad a través del Hospital, evitando lo que consideramos un retroceso en nuestra calidad de vida. Para ello se decidió unificar la Guardia permanente del hospital con el nuevo servicio a incorporar.

Con este propósito fue necesario contratar un equipo de profesionales para que asuman la guardia pasiva, similar a la guardia activa, en la cual participan 5 profesionales médicos de nuestra localidad, a los cuales agradecemos su predisposición.

De forma tal que este nuevo servicio que llamamos UEM24, cubrirá los espacios públicos y además los domicilios de quienes lo decidan a través de su adhesión al sistema.

Nosotros ya lo expresamos en muchas ocasiones, la salud en Devoto es casi en su totalidad pública, lo cual configura un sistema particular y que nos pone en una situación de responsabilidad mayor respecto a la población toda.

Nuestra salud pública tiene que ser eficiente y de autogestión porque debe cubrir lo que podría ser privado y lo público.

No puede convivir la guardia permanente del hospital con una emergencia médica privada, por una simple razón, la no sustentabilidad económica.

Entendemos que debemos igualar siempre hacia arriba las prestaciones de la salud en Devoto. Porque a nuestro hospital lo deben utilizar todos los vecinos, quienes tienen cobertura de obra social y quienes no la tienen. Quienes pueden sostener el sistema y quienes necesitan de la gratuidad en la atención.

Creo que nos debemos sacar el chip de la gratuidad absoluta, para pasar a regirnos por el principio de la solidaridad. Yo puedo pagar y lo debo hacer, así, el que no puede hacerlo también será atendido y recibirá la misma atención.

Consideramos que no todo debe ser gratuito, de la misma manera que no creemos que la gratuidad por ser tal acepte como algo normal una mala atención, dicho de otra manera, pareciera ser que no importa que la atención sea mala, lo que verdaderamente importaría es que sea gratuita, nuestro objetivo es darles a todos una buena atención.

Aprovechando la promoción del nuevo servicio de UEM24 de hospital municipal y ante la necesidad de contar con datos sociales, económicos, coberturas de salud, etc. decidimos incorporar una serie de preguntas referidas a estos aspectos, que si bien hacen mucho más lenta la visita a todo los vecinos, nos posibilita obtener una información mucho más completa y útil. Esta información deberá procesarse para transformarla en términos porcentuales y generales, de ninguna manera nos sirve algún dato individual, es una información estadística, que nos proporciona porcentajes y guarismos sobre toda la población. Digo esto porque algunos por ahí se preocuparon por las preguntas incluidas en el censo, pero no hacen lo mismo por los porcentajes de familias vulnerables, sin baños, sin energía eléctrica, sin agua corriente, ni por las familias que no tienen cobertura de obras sociales.

Necesitamos que la población nos acompañe en adherirse a este sistema, es muy importante para nuestro sistema de salud que podamos mantener la Emergencia Médica.

20-TRAMITACIÓN DE UN VEHÍCULO ECOSPORT Y 4 MOTOS

Como resultado de las gestiones desarrolladas ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba hemos logrado la entrega para la utilización por parte de la municipalidad de una Ecosport y cuatro motos, que se encontraban en distintos depósitos judiciales de la provincia.

En verdad, evitamos hacer una inversión en un rodado y destinar esos recursos para cubrir otras necesidades del municipio.-

21-PROYECTO DE CLOACAS

Hacia fines de 2016 se firmó la escritura traslativa de dominio del predio adquirido para la construcción de las lagunas de tratamiento de los líquidos cloacales, concluyendo con una operación trascendente para la localidad.

A partir de la escrituración se comenzó a realizar la mensura y demás tramitaciones para la división de condominio.

Se presentó ante la Secretaria de Servicios Públicos de la provincia el proyecto para la construcción de la obra base a emplazarse en dicho predio, que incluye la obra desde la última estación de bombeo hasta el desagüe en el canal norte Devoto.

Si todo va de acuerdo a lo previsto en los primeros días de abril se estaría llamando a licitación para la construcción de la misma.

Esta obra prevé una inversión de alrededor de 44 millones de pesos que asumiría la provincia, dependiendo dicho valor del que surja de la respectiva licitación pública.

También se está trabajando en la revisión del proyecto de construcción de la red domiciliaria que oportunamente presentara la gestión anterior en el ENOSHA y que además de la revisación técnica que decidimos hacer, debe presupuestarse nuevamente su costo a los fines de actualizar sus valores.

Demás está decirles a Uds. la importancia que tiene este proyecto para nuestra localidad.

22-REMODELACIÓN OFICINAS MUNICIPALES

Finalizamos con las dos primeras etapas de las tres previstas para la remodelación de las oficinas municipales. Ya están terminadas las de Leandro Alem y Rivadavia 498 en planta alta, restando la etapa que prevé la planta baja del edificio municipal, la cual será concluida este año.

Esta inversión también implicó la incorporación de mobiliario y computadoras por más de 250 mil pesos.-

Tenemos previsto retomar la construcción del edificio que fuera iniciado hace mucho tiempo para la biblioteca municipal, el cual entre otras dependencias incluirá la sala de reuniones Oscar Monchamp de este Honorable Concejo Deliberante.-

23-CONMEMORACIÓN DIA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Esta conmemoración se realizará como seguramente lo será por siempre, como una jornada de profunda reflexión. Un día de ejercicio de la memoria, un día donde el pueblo debe aprender a valorar al sistema democrático y a renovar su compromiso con las instituciones de la republica.-

Muchas cosas que nos han pasado en estos 34 años desde la recuperación de la democracia quizás tengan su explicación en lo que nos pasó en aquella época signada por la violencia atroz, el avasallamiento de todas las instituciones de la república y la desaparición de tantas personas.

Me refiero a política educativa, política económica, instituciones, la eliminación y destrucción de toda una generación, incremento de la pobreza y retraso en términos relativo de nuestra nación.-

24-EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA MUNICIPAL

Habíamos dicho en este mismo recinto que teníamos que adquirir maquinaria para hacer frente a las necesidades que planteaba Devoto. Que traíamos un déficit de inversión que había que recomponerlo para comenzar en forma gradual a equipar al municipio de maquinaria acorde a sus necesidades.

La inversión realizada el año anterior fue de $ 7 millones, la adquisición por licitación pública incluyó Una Barredora, una pala frontal y una retroexcavadora. Por compra directa un tractor, una desmalezadora y una compactadora de suelo.-

Para el corriente año se prevé la adquisición de un camión, una caja volcadora y la maquinaria y herramientas para formar un equipo de bacheo que nos permita afrontar la reparación de muchas calles que se encuentran muy deterioradas y dificultan notablemente la circulación.-

25-ASESORÍA LETRADA-PROCURACIÓN

La asesoría ha trabajado mucho en instrumentar convenios escritos en reemplazo de acuerdos verbales, revisar los comodatos, pólizas de seguros, contratos y actos administrativos que nos permita trabajar en forma ordenada y clara.

Asimismo expresamos que es necesario que todos los vecinos paguen sus tasas para contribuir al sostenimiento de los servicios que presta el municipio. En este sentido vamos a proseguir con los reclamos de deudas por tasas, en una primera etapa apelando a la buena voluntad, si la actitud es otra iniciaremos las demandas que sean necesarias para obtener el cobro.

Esta acción se sustenta en la equidad tributaria. El reparto de la carga tributaria entre todos los vecinos, no podemos seguir tolerando que sea soportada por no mucho más de la mitad de los contribuyentes.

La depuración de las bases de datos nos atrasaron, pero la decisión política está tomada, necesitamos ampliar la base de contribuyentes.

Nadie saldrá a exigir nada que no sea lo justo, solo les reclamaremos las tasas que muchos pagan y otros muchos no quieren pagar. Consideramos que constituye una situación de extrema injusticia.

Muchas veces vecinos reclaman determinadas prestaciones de parte del municipio, para ellos o para instituciones a la que pertenecen pero que muchas veces son recursos aportados por otros, ellos no están pagando sus tasas.

26-CORDÓN CUNETA, BACHEO, ALCANTARILLAS, APERTURA DE CALLES Y PAVIMENTO

En esta área hemos hecho mucho, pero nos falta muchísimo. Se han colocado alcantarillas, se han alteado calles con escombros, se limpiaron y profundizaron cunetas, entre ellos el canal Saavedra, el canal Saenz Peña, calle Paraguay.

Se trabajó mucho pero las excesivas lluvias, las napas a flor de tierra hicieron que todo lo que se hizo sea insuficiente, pero además parezca insignificante.

Nosotros que estamos el día a día sabemos que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que nuestros vecinos pudieran circular, pudieran usar sus baños, pudieran contener el agua fuera de sus domicilios.

Destinamos muchos días de trabajo a paliar la situación de emergencia de muchos vecinos, trabajamos gran parte del año resolviendo los problemas causados por las lluvias, esto no pretende ser un justificativo, sino todo lo contrario, una satisfacción enorme de saber que el personal municipal ha dado todo para que nuestra población pudiera estar de la mejor manera.

No desconocemos el deterioro de nuestras calles, tanto de tierra como de pavimento, pero tengan la certeza que trabajaremos mucho para que pronto, esos problemas pasen a ser cosas del pasado.

27-DESAGUES PLUVIALES

Tenemos la tranquilidad que el funcionamiento del desagüe de nuestro pueblo funciona a su máxima capacidad en función de las obras existentes. No podemos pretender que se valla el agua del pueblo nuevo, porque simplemente carece de desagües. No podemos pretender que el agua no supere la línea del cordón en el sector norte porque el diseño prevé la acumulación de toda el agua en un mismo sector, el aledaño a la laguna y calle Cincuentenario.

El mismo diseño está construido sobre calle Córdoba, en el pueblo nuevo.

Establecimos como un objetivo de esta gestión sanear definitivamente los desagües pluviales de Devoto, y en ellos también consideramos a la zona rural de su jurisdicción.

Con tal propósito, colaboramos con las gestiones llevadas adelante para la construcción de los canales de desagües de la zona rurales precisamente canal Malbertina Norte, Colonia Amalia y Malbertina Sur.

Estamos absolutamente seguros que fue una decisión acertada, que colaborar con ellos implicó tenderles una mano a nuestros productores que la estaban pasando muy mal, que la mayoría son nuestros vecinos en la zona urbana. Más allá del rechazo por parte de un grupo de productores que mesclaron nuestra participación ante la emergencia, con cuestiones políticas. Solo el tiempo podrá demostrar lo acertado o no de nuestra decisión.

Lo cierto es que nuestros productores tienen la esperanza de que en más o en menos tiempo, sus campos tendrán, en el peor de los casos, un poco menos de agua.

Tengo la seguridad de que cada uno de los productores con sus campos inundados, en su intimidad, despojado de todo interés político sabe que hemos colaborado en una solución para la emergencia, con una elevada dosis de sentido común.

Sobre este tema quiero expresarles, porque el hecho lo amerita, que muchos hablan, se oponen y hasta llegan a gastar dinero interponiendo recursos ante la justicia para evitar la concreción de obras imprescindibles en una situación de emergencia como la vivida.

Nunca podré comprender tanto esmero puesto para evitar que otros intenten soluciones. Prefiero la crítica por hacer, al silencio por la inoperancia.

Como dije el proyecto de desagües no solo prevé los canales que se están construyendo, sino que también incluye la construcción de un canal en la zona rural al sur de la ruta 19. Solo que el comienzo de esta obra está demorado porque quedo ligado a la obra de la ruta 19, cuyo comienzo está previsto para fines del corriente mes de Marzo.-

Para el 2017 estimamos comenzar la construcción de la primera etapa de las obras sugeridas por el Plan director de desagües pluviales.-

ILUMINACION PÚBLICA

Comenzaremos en la segunda mitad del año el intercambio de la las luminarias de Mercurio por LED. Esto nos permitirá ahorrar mucho consumo y por consiguiente dinero, que podremos destinar para acelerar este proceso de cambio de luminaria.-

30-GESTIÓN PLANIFICADA Y CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD

Para finalizar reitero nuestro compromiso con la planificación de nuestro desarrollo como comunidad y la apertura hacia la participación ciudadana comprometida.

Tengo la certeza que las comunidades que se comprometen en un rol activo respecto a lo público, a lo colectivo, van a desarrollarse y van a darle posibilidades de desarrollo a las futuras generaciones en el ámbito de sus propios pueblos, sin tener que emigrar a las grandes ciudades.

Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo de sus pueblos, y nosotros haremos todo lo posible para que así sea.

De esta manera, dejo inaugurada las Sesiones Ordinarias del período legislativo 2017 de este Honorable Concejo Deliberante. Muchas gracias. Buenas noches.