Eduardo Juarez: la Planta Sancor Devoto está casi parada

09 marzo 2017

“La Planta SanCor Devoto está parada casi al 80% porque no hay ingreso de leche”. Así lo reconoció el titular de ATILRA, Eduardo Juarez. El dirigente gremial también confirmó que está de licencia, más del 70% del personal”. Persiste la incertidumbre sobre el futuro de la planta local.

Juarez, Secretario General de ATILRA Seccional Devoto, visitó los estudios de FM CRISTAL, este jueves, para hablar de la difícil situación de la empresa SanCor. Agobiado, reconoció que la incertidumbre es lo que más afecta a los actores involucrados y confirmó que “no hay ninguna certeza” sobre el futuro de la planta local. Destacó que “ es un alivio” que no esté entre las 4 que se cerrarían pero no pudo asegurar cómo continuará todo ya que “la empresa ya adelantó que habrá otras 7 plantas más que serán reconvertidas y no se sabe cuáles serían”.

Con respecto al virtual parate de la fábrica Devoto, Juarez destacó que “sin materia prima los empleados están imposibilitados de trabajar”, por lo que la inmensa mayoría de ellos fueron licenciados.

Tras las reuniones mantenidas con representantes de la empresa, Eduardo Juarez destacó que, para el gremio, la única solución visible sería que SanCor se fusione con otra industria grande, que pueda inyectar recursos en su economía.

Al respecto, en la línea expresada por Héctor Ponce, Secretario Nacional de ATILRA, Juarez afirmó que “la empresa debe tomar una medida lo antes posible porque con toda esta dilación se va perdiendo lo más importante que es la materia prima, y después no vuelve”.

Con respecto al pago de sueldos, el Secretario General de la Seccional Devoto mencionó que “los haberes de enero se terminarían de pagar hoy o mañana”, afirmando que la falta de pagos afecta también a los productores, a los proveedores y al propio gremio que no viene percibiendo el dinero correspondiente a aportes, obra social o descuentos por planilla.

Finalmente, y en respuesta a algunos comentarios generalizados sobre los montos de los sueldos del personal de SanCor, Juarez aseguró que “en el presupuesto global de la empresa, el personal constituye de un 8 a un 15%”, lo que no tendría incidencia sobre su situación económica.