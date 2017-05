LA BANDA DEL PAULA ALBARRACÍN EN EL CUMPLEAÑOS DE LA PATRIA

Publicado el 26 mayo 2017 por admin

La Banda del IPET 89 “Paula Albarracín” le volvió a poner sones brillantes a la celebración del 25 de Mayo en Devoto. Aunque este año no fue posible el desfile, igual se hizo escuchar, acompañando con su toque vibrante, a pedido de la Dirección de Cultura, el ingreso y egreso de las delegaciones, en el acto oficial del cumpleaños de la Patria.

Cabe destacar que las actividades de la Banda del “Paula Albarracín” se desarrollan desde el ámbito del CAJ, Centro de Actividades Juveniles, bajo la Coordinación de Eliana Farchetto y con la colaboración de la Tallerista Antonella Carabelli.

Este año, la presentación de la Banda tuvo una particularidad: ser fruto del compromiso, la decisión y la responsabilidad de los propios alumnos que la integran. Ellos asumieron el desafío de estar presentes en un nuevo acto del 25 de Mayo: dijeron que sí y se pusieron a trabajar para ello: seleccionando los ritmos, practicándolos, diagramando las coreografías; poniendo alma y corazón al deseo de hacerse escuchar. Y de esa manera se presentaron, dándole el mejor marco a la celebración del cumpleaños de la Patria.

BANDA DEL IPET 89: INTEGRANTES

Bastoneros:

Anahy Ferreyra

Agustina Arce

Alex Cisneros

Redoblantes

Juan Pablo Exner

Solana Vincenti

Catriel Espinosa Francia

Alexis Córdoba

Favio Irusta

Juan Cruz Irusta

Braian Mangieri

Martín Gudiño

Tomás Alfonzo Coccalotto

Leandro Tortone

Juan Ayala

Facundo Funes (Ex alumno y ex integrante de la Banda, que no quiso faltar a la cita)

Vientos

Facundo Arias

Rafael Arias

Wanda Prunello