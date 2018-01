MUNICIPIO DEFINE ACCIONES CON EL APOYO DE LOS VECINOS

Publicado el 25 enero 2018 por admin

Este miércoles por la noche autoridades municipales mantuvieron una reunión con representantes de los diferentes centros vecinales, para poner a consideración líneas de acción concretas en relación a problemáticas urgentes de la comunidad. Las medidas obtuvieron consenso y pleno apoyo.

Encabezó la reunión, el Intendente Municipal, Cr. Daniel Peltzer, acompañado de su Secretario de Gobierno, Rafael Giri; de la Secretaria de Infraestructura, Magalí Andretich y de la Presidente del Concejo Deliberante, Marina Rinaudo. Participaron integrantes de las comisiones directivas de los diferentes centros vecinales de la localidad.

El encuentro tenía por objetivo presentar a los vecinos algunas medidas referidas a cuestiones urgentes, entendiendo que –según destacó el Intendente Peltzer- “son decisiones importantes, que trascienden a la gestión y que necesitan del apoyo de los vecinos para que se puedan sostener en el tiempo”.

Tras el diálogo y el intercambio de ideas, todas las partes dejaron en claro que siempre la prioridad debe ser el interés de la comunidad. Asimismo, expresaron su apoyo a las diferentes decisiones tomadas por el municipio y a las medidas a implementar en consecuencia.

TEMÁTICAS ABORDADAS Y DECISIONES TOMADAS

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL:

Prohibición del uso de las bolsas camiseta.

Eliminación del corte de pasto en los frentes de las casas ubicadas en calles pavimentadas y con cordón cuneta. La tarea pasará a ser ahora una responsabilidad del frentista. La medida se toma por los inconvenientes que se generan cuando al corte lo hace el personal municipal.

Como compensación, el municipio se comprometió a mejorar el corte de césped y el mantenimiento de los espacios verde públicos.

A MEDIANO PLAZO

Con el objetivo de mejorar la higiene urbana, el municipio complementará y reglamentará el paquete de ordenanzas medioambientales, incorporando nuevas medidas:

SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN, OBLIGATORIA

USO DE BASURINES FAMILIARES, OBLIGATORIOS

ENDURECIMIENTO DE LAS SANCIONES A QUIENES ATENTEN CONTRA LA HIGIENE URBANA (arrojando basura en espacios públicos o caminos periféricos)

PREMIOS Y ESTÍMULOS A LOS VECINOS CUMPLIDORES

MOLINO BOERO

Después de la inspección realizada por la Policía Ambiental, la empresa debe gestionar la Licencia Ambiental. El primer paso para obtenerla es que el municipio otorgue la “Factibilidad de Instalación”. Eso no va a ocurrir. El municipio acompañará las demandas de los vecinos que no quieren que el acopio siga funcionando en donde está. Por ende, no se entregará el permiso para que siga operando en la zona urbana.

Esta línea de acción, que prioriza el ordenamiento territorial, se aplicará también para la radicación de nuevos emprendimientos industriales o para la ampliación de los ya existentes. La idea es que todo se centralice en el futuro parque industrial.

PERROS CALLEJEROS

Se la considera una temática compleja. Se comenzó a dialogar pero se decidió realizar una nueva reunión, a la que se invitará también a la Asociación Protectora de Animales.

En el marco de las acciones para la erradicación del basural oeste y el ordenamiento del predio de la Planta Municipal de Reciclado, sería necesario también el traslado a otro espacio de los caniles de la Protectora que funcionan en el lugar.

El objetivo es consensuar una forma de trabajo que sea sostenible en el tiempo, respetando los derechos de los animales pero también los de la comunidad.