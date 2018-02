DESAFÍO RENAULT PLUS PARA JUANI CARUSILLO

Publicado el 19 febrero 2018 por admin

El joven devotense Juan Ignacio Carusillo, está a un paso de acceder a la cantera del automovilismo argentino. Concretamente, fue invitado a una prueba, para convertirse en piloto de la Fórmula Renault Plus. La convocatoria lo llena de orgullo.

La prueba mencionada se correrá a fines de febrero o principios de marzo en el Autódromo de Marcos Juarez. La convocatoria llegó de la mano de una empresa de General Baldisera.

“Juani” sabe que en este nivel la preparación es distinta y la exigencia, aún mayor, pero esto no afecta su actitud. Habitualmente se cuida, no sale, entrena duro, trata de fortalecerse mentalmente. Como disfruta de lo que hace, no lo siente como un sacrificio.

¡Toda la suerte para él!! ¡Qué esta gran oportunidad llegue acompañada del mayor de los éxitos!!