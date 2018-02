Publicado el 23 febrero 2018 por admin

Este viernes habrá vóley y fútbol amistoso en Sociedad Sportiva. En cuanto al vóley, el local recibirá, a las 18, al club El Tala de San Francisco, en categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 17. Por la noche, a las 21, la Primera División de fútbol se medirá, en su cancha auxiliar, con el Centro Social de Brinkmann.