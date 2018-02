PRIMEROS AMISTOSOS DEL VÓLEY

Publicado el 24 febrero 2018 por admin

El vóley verde y blanco disputó este viernes sus primeros partidos amistosos de la temporada. Fue al recibir al club El Tala de San Francisco, con sus categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 17.

En el club se vivió una excelente jornada deportiva, altamente positiva por la masiva participación de deportistas de las dos instituciones, que mostraron un muy buen nivel de juego, que sirvió a los cuerpos técnicos para evaluar el nivel de preparación, con miras al inicio de las diferentes competencias.

Cabe destacar que el primer torneo se jugará, el próximo fin de semana en San Guillermo, con la participación de las categorías Sub 13 y Sub 17.