Reunión Informativa del Jardín Sarmiento: la Sala de 3 todavía no comienza

Publicado el 27 febrero 2018 por admin

El Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento realizó este martes, reuniones con los padres ingresantes a las salas de 3 y 4 años. Los de 4, este miércoles inician el período de adaptación. Los inscriptos en las nuevas salas de 3 deberán esperar algunos días más.

Según la información proporcionada por la Directora del Jardín, Deolinda Gimenez, “la Sala de 3 –recién construida- está habilitada pero todavía no hay respuesta por parte del Ministerio en cuanto a las partidas presupuestarias para los dos cargos docentes interinos que son necesarios”. En consecuencia, hasta que no se produzcan las designaciones, los chicos no podrán comenzar a cursar.

En cuanto a la Sala de 4 años, la ambientación se desarrollará desde este miércoles 28 hasta el viernes 2, de 9 a 11 y de 14 a 16. Los niños deberán concurrir sin mochila y, al menos el primer día, acompañados de su familia.

Las Salas de 5 darían inicio al Ciclo Lectivo el lunes 5, en su horario habitual.

Desde el Jardín se recomendó a los padres estar atentos respecto a la posibilidad de que se postergue el inicio del ciclo lectivo, por alguna medida de fuerza del gremio docente (está en evaluación).