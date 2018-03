MENSAJE ANUAL DEL INTENDENTE PELTZER

Publicado el 02 marzo 2018 por admin

Este jueves, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el Intendente Municipal de Devoto, Cr. Daniel Peltzer, leyó su mensaje anual, repasando las principales líneas de su gestión, incluyendo logros, dificultades y planes de acción para el año 2018.

Compartimos la totalidad del discurso, resaltando las manifestaciones y los anuncios más importantes:

Señores miembros del Honorable Concejo Deliberante, Tribunos de cuentas, directivos y representantes de los centros educativos, comisiones directivas de los distintos centros vecinales, reparticiones municipales y vecinos en general.

Estamos aquí convocados para iniciar el periodo 2018 de sesiones ordinarias de este Honorable Concejo Deliberante, precisamente el número 35 desde la recuperación de la vigencia de nuestro sistema democrático de gobierno.

Es importante resaltar que los concejos deliberantes constituyen un pilar esencial de nuestro sistema de gobierno, no solo como órgano encargado de generar las normas aplicables a nuestra convivencia como comunidad, sino también, el ámbito donde las distintas fuerzas políticas contribuyen con sus aportes a una mejor gestión de gobierno. Por ello, consideramos de vital importancia presentar aquí un resumen de lo realizado el año anterior y un detallado informe de lo planificado realizar para el 2018, desagregado por área a los efectos de un mejor análisis.

1-FINANZAS

Dentro de la secretaria de Finanzas se desarrollaron las reestructuraciones previstas para el año 2017 con el objetivo de dotarla de mayor eficiencia operativa y además de dotar al gasto de una mayor transparencia. Entendemos que los procedimientos de los distintos actos administrativos deben ser claros, tener un adecuado circuito de control y quedar debidamente documentados, en tal sentido hemos avanzado mucho, optimizando el área de compras, pagos, recaudación, recursos humanos, catastro, regularización de títulos, planificación financiera y ejecución presupuestaria. El primer escalón fue contar con bases de datos confiables, que permitan determinar un claro punto de partida. Nada podríamos hacer sin datos depurados y certeros. Hoy contamos con áreas totalmente saneadas y otras en avanzado proceso de saneamiento.

Los índices de recaudación si bien han mejorado mucho, distan bastante de una situación aceptable para una comunidad como la nuestra. Todavía no se llegó al 60 % durante el 2017, por eso estamos bastante lejos de lo que habíamos planificado al inicio de esta gestión, aproximarnos al 80 % de cumplimiento, considerando a este porcentaje como adecuados a las circunstancias de nuestras sociedades, con una pobreza estructural que sigue siendo una materia pendiente.

El programa de reconocimiento al buen contribuyente que pretende incentivar el estar al día con sus tasas, ha tenido excelentes resultados. Nuestros vecinos deben saber que no es lo mismo ser un buen contribuyente, que no serlo. Se incrementó este año el descuento por pago de contado como una forma de incentivar también el cumplimiento del pago de las tasas.

Debemos expresar una vez más que los recursos que administra una municipalidad provienen de dos orígenes, coparticipación provincial y recaudación propia. No hay recursos de provienen de otra galaxia, son los que aporta nuestro pueblo provincial y nuestros vecinos devotenses. Este dato debe quedar bien claro a los efectos de valorar a los bienes públicos, las erogaciones que muchas veces se reclaman y fundamentalmente la financiación de todas las obras que tenemos proyectadas hacia el futuro.

También quiero resaltar nuestra decisión respecto a la aplicación de la sobretasa a los lotes baldíos, la cual constituye una decisión política de este gobierno de incidir fuertemente en la especulación de los propietarios y poseedores de inmuebles con el objetivo de valorizar sus propiedades a costa de inversiones que debe realizar el municipio con recursos que son de todos. No estamos dispuestos a frenar el desarrollo de nuestra comunidad permitiendo la subsistencia de obstáculos para el avance de la obra pública y la expansión de los servicios. Reitero una vez más que esto es una decisión política en pos del desarrollo, que pretende incentivar a sus propietarios a invertir en loteos o construcción de edificaciones, cambiando ese estado de baldíos muchas veces abandonados. Sabemos también que hay vecinos que no tienen títulos de propiedad de manzanas sobre las que tienen la posesión desde hace mucho tiempo, los cuales también deben hacerse cargo de su inacción durante muchos años, hoy llegó el momento de agilizar la tramitación de los títulos correspondientes, no es el municipio el responsable de esta situación.

La sobretasa no es aplicable a quienes tienen en ejecución un loteo o bien han comenzado a construir, de manera que queda claro que es una política orientada a la urbanización sobre gran cantidad de baldíos existentes en nuestro éjido urbano que dificulta el crecimiento armónico y compacto de nuestro pueblo.

Venimos desarrollando una política tributaria basada en varios aspectos que creemos producirán cambios culturales que mejorarán los índices de recaudación de las tasas municipales y producirán un flujo de recursos que permitan tener un estado equipado y capaz de prestar servicios adecuados a los requerimientos de una mejor calidad de vida. Aplicando principios de equidad, concientizando sobre la importancia de cumplir con el estado, y de parte del estado, la devolución en obras y mejores servicios, que permita al vecino tener una mejor calidad de vida.

También es importante destacar que nadie tiene trato preferencial, todos deben contribuir con lo que le corresponde por ordenanza tarifaria, solamente alguna situación de vulnerabilidad social debidamente fundada en informe profesional, podrá establecer algún tratamiento diferente.

Prevemos seguir trabajando sobre estos tres ejes centrales, concientizar sobre una mejor cultura tributaria, incentivos para quienes cumplen y reclamos judiciales para quienes incumplan.

2-SALA CUNA PANAMBI

La Sala Cuna Panambi durante el 2017 ha tenido en sus aulas a 140 niños, incluyendo a niños de 45 días a 1 año. Las modificaciones introducidas respecto al doble turno han posibilitado brindar a las madres que trabajan o estudian llevar a sus hijos a la sala cuna recibiendo aquí todos los cuidados del equipo profesional de la institución.

Formar parte de la red de salas cunas de la provincia también implica una ayuda económica muy importante para su sostenimiento, ya que remite periódicamente fondos por niño en situación de vulnerabilidad.

Ya hemos dicho que cualquier plan de desarrollo sustentable, debe trabajar resolviendo los problemas de exclusión social, de pobreza y de vulnerabilidad. No hay ninguna posibilidad de un desarrollo sostenible en el tiempo sin generar una política efectiva de inclusión social. Para ello es necesario abordarlo desde la integralidad, desde una perspectiva compleja que requiere trabajar en el núcleo familiar. Es aquí donde hay que incluir, es aquí donde hay que generar oportunidades, donde hay que dignificar, donde hay que educar, donde hay que satisfacer las necesidades básicas, donde hay que estar tendiendo una mano. Los sectores más vulnerables de la sociedad deben sentirse parte del progreso, este es el desafío.

La sala cuna Panambí tiene trazados objetivos que van mucho más allá de la educación y la seguridad alimentaria para nuestros niños, sino que también desarrolla un trabajo esencial con las familias, de contención, de integración, de educación en valores, de recreación, de prevención en salud, de deportes, etc.

A partir de este año no ingresarán más niños de 3 años, los cuales serán atendidos por los jardines de los centros educativos provinciales de nivel primario. Se continuará con el doble turno.

3-TRIBUNAL DE FALTAS

Nuestro Tribunal de Faltas ha comenzado a dar sus primeros pasos con el firme propósito de ordenar las acciones de nuestros vecinos en pos de una mejor convivencia. En forma paulatina se fue avanzando en el control de tránsito, desmalezado en baldíos, vertido de agua a la calle, automóviles abandonados en la vía pública, materiales de construcción, demoliciones, inicio de obras, animales sueltos en la vía pública etc.

La primera etapa fue informativa y de concientización, para luego recién proceder a la aplicación de multas. Tenemos la certeza que a medida que la población tome conocimiento de que los controles que efectuamos se van a sostener en el tiempo, el número de infracciones irá en disminución.

Continuaremos en el 2018 con los distintos controles, siempre con una fuerte orientación hacia la concientización como primera instancia, para luego si es necesario, sancionar. También continuaremos trabajando en la capacitación del personal involucrado.

El objetivo no es sancionar ni recaudar, sino modificar conductas, mejorar el comportamiento ciudadano, esto conlleva a mejorar la calidad de vida.

Seremos muy firmes con quienes reinciden o pretendan evadir el pago de multas argumentando determinadas situaciones ventajosas, las normas son de cumplimiento obligatorias, para todos por iguales.

4-ARCHIVO HISTORICO FORTUNATO Y JOSE DEVOTO

Hemos desarrollado las actividades previstas para el 2017, básicamente en la sistematización de los documentos, tanto del archivo administrativo como del histórico. Todo este trabajo se realizó con mucha responsabilidad y se complementó con capacitaciones, con el firme propósito de consolidar la confianza depositada por nuestros vecinos, lo cual consideramos esencial para lograr recopilar toda la documentación (fotográfica, escrita y audiovisual) dispersa y en poder de particulares. Esto no sólo con el propósito de centralizar todos los documentos en un mismo lugar, sino que también, sistematizar, recuperar y preservar todos los documentos que constituyen el soporte de nuestra historia.

Se finalizó con la organización del archivo administrativo, lo cual generó el expurgo de toda la documentación existente.

La impresión del libro sobre nuestro fundador constituye un aporte muy significativo para la reconstrucción de la primera etapa de nuestra historia, básicamente porque representa la narración de los acontecimientos desde un lugar distinto, desde el interior de la propia familia del fundador. Este material fue suministrado a cada centro educativo como material de estudio.-

Se prevé para este año la concreción de acuerdos con las distintas instituciones, empresas y otras organizaciones que por su trayectoria sean parte de nuestra historia, propiciando la conformación de sus propios archivos institucionales, y al mismo tiempo anexar al Archivo Histórico Municipal toda aquella documentación que resulte relevante. Es objetivo para este año avanzar con la reconstrucción de nuestra historia, y revalorizar la preservación de la misma.-

5-CONCEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

El año 2017 fue intenso el trabajo de este concejo. Se asignó en el edificio del Hospital Municipal una oficina para su funcionamiento y se designó a una profesional responsable para coordinar y ejecutar la agenda establecida por el concejo. Una de las primeras actividades que realizo fue hacer un relevamiento de la problemática respecto a la violencia de género, y los resultados arrojados fueron preocupantes.

Se trabajó mucho en la conformación del equipo de trabajo, la coordinación con las distintas reparticiones municipales y de la comunidad, en la familiarización de todos los actores involucrados con los protocolos establecidos por las autoridades provinciales a través de la Red Provincial de Lucha contra la Violencia de Género. Es necesario que todos los actores actúen en forma coordinada y con la mayor celeridad.

También se organizaron distintos eventos para contribuir a la capacitación y toma de conciencia para la erradicación de la violencia en todas sus manifestaciones.

Sabemos de la complejidad de esta problemática, de su origen multicausal, pero también sabemos que afecta a muchas familias, y por lo tanto afecta a buena parte de la sociedad. El estado debe poner toda su estructura para desterrar todo tipo de violencias, pero más aún cuando las víctimas son los miembros más vulnerables de una sociedad, como las mujeres y los niños.

Continuaremos trabajando para consolidar la confianza de la comunidad para con esta institución, como forma de tender una mano a todas aquellas personas que están sufriendo violencia, que la llevan a vivir en una situación de extrema vulnerabilidad.

La rapidez en la detección y actuación ante una situación de violencia de género, evitará muchas consecuencias, incluso situaciones irremediables.-

6-CONTROL DE LA POBLACION ANIMAL

Respecto a esta problemática continuaremos trabajando para generar conciencia en la población sobre la tenencia responsable de mascotas y de otros animales como equinos.

Tenemos previsto realizar en los próximos días una reunión con todos los centros vecinales para abordar esta problemática y acordar acciones conjuntas. Entendemos que es la única manera de trabajar con objetivos a largo plazo, teniendo en cuenta el bienestar de los animales, las personas y los derechos de quienes deseen tener mascotas, o caballos, estos últimos por motivos tradicionalistas.

El control de la población animal debe existir por el bien de los propios animales y también de la comunidad toda.-

7-CENTROS VECINALES

Este gobierno ha promovido la formación de los Centros Vecinales que todavía no lo habían conformado. Se sancionó una ordenanza que normará la constitución y el control de funcionamiento en su vida institucional, lo cual constituye un avance muy importante en la relación municipio-vecino. Desde el municipio todavía no hemos podido poner en práctica toda esta normativa para formalizar su constitución y darles su correspondiente reconocimiento institucional. No obstante, hemos trabajado mucho en acordar las prioridades de cada sector, y también de la comunidad en su conjunto.

Los Centros Vecinales no solo tienen que plantear reclamos o problemas que aquejan a sus sectores, sino también acordar con el municipio las prioridades, el acompañamiento de parte de los vecinos en las distintas políticas tendientes a mejorar determinados aspectos de la sociedad. También conocer las actividades proyectadas para cada sector y los avances que se van logrando. Creemos que los centros vecinales son el vínculo entre el vecino y estado municipal, tan necesario para avanzar en los distintos objetivos planteados.

Tenemos problemáticas que dependen en su avance del acompañamiento de los centros vecinales. Me refiero precisamente a los RSU, obras por contribución de mejoras, limpieza de espacios públicos, cuidados de los bienes colectivos, etc. Se necesita un trabajo de concientización y valoración que los tenga como protagonistas.

Se prevé para el 2018 concretar la constitución y reconocimiento a todos los centros vecinales conformados y mantener la relación institucional permanente como manera de mejorar las condiciones de vida en cada sector.

8-CENTROS EDUCATIVOS

En reiteradas oportunidades hemos dicho que la educación es primordial en el desarrollo de una comunidad, no solamente la impartida en los centros educativos, sino en todos los ámbitos que se brinde conocimiento, incluso la docencia que el propio estado pueda desarrollar sobre su población, colocando a la educación en el centro de las políticas públicas.

Hemos trabajado a través del FODEMEEP en el mantenimiento de los distintos centros educativos, tantos urbanos como rurales.

A través del Programa Aurora se han construidos dos aulas con sus respectivos baños en el IPET89, un aula y sus baños para el jardín de tres años de la Escuela Domingo F Sarmiento. También se ha gestionado y está en trámite la firma del convenio respectivo para la construcción de dos aulas en la Escuela Carlos Justo Florit, destinadas al Anexo de la Escuela Arturo Barbero de La Francia.

También se colaboró en la remodelación del frente del Instituto José María Paz, con motivo del cumplimiento de sus 60 años.

Para el 2018 tenemos previsto realizar actividades en conjunto referidas al Ambiente, la salud, el deporte y la cultura.

Prevemos seguir trabajando en conjunto y concretar todas las mejoras que estén dentro de nuestras posibilidades.

9-CENTRO DE APOYO ESCOLAR MUNICIPAL

El CAEM es una repartición del municipio que viene trabajando en base a un equipo muy consolidado a través del tiempo, con objetivos muy claros en pos de complementar a la educación en el nivel primario y secundario, básicamente en el acompañamiento del aprendizaje del alumno, evitando deserciones, mejorando rendimientos, realizando contenciones familiares, ayudando en situaciones vulnerables. En definitiva, apuntalar la inclusión educativa a través de un abordaje multidisciplinario y con una perspectiva integral.

Hemos realizado desde el municipio un importante trabajo de mantenimiento y mejoras en el edificio, principalmente sobre capa aisladora y techo, el objetivo es mantener todos los edificios municipales en las mejores condiciones basados en una planificación de mantenimientos permanentes.

Sabemos que el CAEM necesita de un presupuesto importante para su sostenimiento, pero también sabemos que su trabajo es esencial como complemento a la educación, pero vale la pena hacerlo, los resultados son comprobables. La educación es una condición necesaria para lograr el desarrollo de una comunidad.

Durante el año 2017 se han obtenidos resultados muy importantes, atendiendo a 136 alumnos (niños y adolescentes). También se ha avanzado en el trabajo en conjunto con el hospital municipal, con la dirección de deportes, con el área social, radio municipal, el Concejo Municipal de la Mujer, con la sala cuna Panambí.

Para este año se prevé proseguir con el trabajo integrado con las distintas áreas municipales y con las embajadas sanitarias a las escuelas rurales.

10-FOMUVI

Durante el 2017 se comenzó con la nueva modalidad de construcción que prevé entre otras cosas, la contratación de su propio arquitecto y la posibilidad que el adjudicatario pueda introducir modificaciones a la vivienda asumiendo los costos que ello implique. Esta posibilidad le da al plan una versatilidad de diseño que si bien dificulta la administración del fondo, enriquece notablemente la funcionalidad de la vivienda.

También se trabajó en la conformación de un equipo de trabajo a cargo de los distintos modelos a los fines de agilizar la construcción.

Durante el 2017 se construyeron siete viviendas, y están en construcción otras siete, incluyendo ambos planes.

Para los próximos sorteos se ha tomado la decisión que para aquellos casos en que el adherente no cuente con lote propio, venderle lotes de propiedad del municipio, valuados a valor metros de construcción del plan que haya suscripto, considerando la alternativa de agregar al final del plan el valor del lote en cuotas.

Se prevé aportar al fondo desde el municipio el valor de una casa del FOMUVI II con el objetivo de inyectar recursos al fondo.-

El equipo de trabajo involucrado en el FOMUVI ha logrado mejorar los procedimientos operativos y control, que han agilizado notoriamente los plazos de obra, más precisamente en la casa de 57 m2, realizando el seguimiento de cada casa y el control de costo y de los plazos establecidos para concluir cada etapa de la obra.

11-AMBIENTE

Este concejo aprobó el “Programa Integral de Gestión Ambiental Sustentable” (PIGAS), el cual determina los delineamientos generales de la política ambiental de Devoto. En él se definen respecto a los RSU la separación en origen. Esto implica que tantos los hogares como los comercios e industrias y el resto de los generadores de residuos, deben separar en sus domicilios. Se implementó la recolección diferenciada y la utilización de bolsas de colores para identificar cada tipo de residuo.

En la etapa de diagnóstico y evaluación se tomaron mediciones que posibilitaran a través de distintos indicadores ir evaluando la evolución del programa.

Dentro de lo planificado estaba la remediación del ex basural oeste, dejando en el lugar solamente el reciclado, compostaje y otras actividades afines a la recuperación de materiales. Este proceso si bien viene atrasado, debe concluirse para sanear este espacio. El cercado perimetral con tejido olímpico es imprescindible para evitar el ingreso de personas ajenas al mismo y el ingreso de basura por parte de particulares. Este trabajo está avanzando a buen ritmo.

En el basural sur no se ha podido compactar en los últimos dos meses, por rotura de la máquina compactadora, lo cual generó acumulación de basura sumado a la falta de control de ingreso de personas al lugar lo que originó el incendio de la misma, produciendo los efectos negativos por todos conocidos.

Continuaremos con lo planificado, incentivar a la población sobre la separación de residuos, también proseguiremos con la recolección diferenciada, la utilización de bolsa de colores, la prohibición de utilización de las bolsa de polietileno (desde Abril), la concientización de la población, la remediación del ex basural oeste, la compactación semanal de la basura con destino final basural sur.

Construiremos una garita para poner una persona encargada del control de ingreso al basural y además para habilitar el ingreso y la asignación del lugar de la basura que ingrese por parte de particulares.

A la brevedad enviaremos a este Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que determine la obligatoriedad de la separación en origen de los RSU y la colocación de “basurines” frente a cada domicilio.-

Reformular la conformación de la Brigada Verde incorporando en su integración a los centros vecinales, centros de estudiantes, y voluntarios comprometidos con la problemática ambiental.

Vamos a informar periódicamente a la población sobre la marcha del plan y la evolución de todos los indicadores de avance del programa. Tenemos la certeza que es posible lograr un sistema sustentable, que nuestro Devoto puede lograrlo, la llave está en el compromiso ciudadano.-

12-TRABAJO SOCIAL

Esta área trabaja en coordinación con el Hospital Municipal, CAEM, Sala Cuna Panambí, Concejo Municipal de las Mujeres, Red de Asistencia a Adicciones de Córdoba (RAAC), Hogar de Ancianos. Se complementa el trabajo administrativo, en base a un software que permite sistematizar el trabajo social, con el trabajo de campo, visitando a las familias en sus domicilios.

La idea central es trabajar en la inclusión social, desde las diversas causas de la vulnerabilidad, acercando el estado a quienes lo necesitan, a través de la salud, educación, mejoras en la vivienda, ayuda alimentaria, actividades deportivas y culturales, ayudas económicas, oportunidades laborales, etc. Todo aquello que contribuya para lograr una mejor calidad de vida.

El programa provincial de “Vida Digna” ha sido un avance muy importante para mejorar la vivienda de muchas familias, el municipio acompaño este programa asesorando y ayudando a cada familia en las ampliaciones emprendidas, incluso financiando algún saldo faltante para que pudieran concluir la obra planificada.

El Programa “Mas Leche más Proteínas” asegura que ningún niño de cero a 12 años le falte las proteínas necesarias para acompañar su crecimiento.

El Programa “Por Mi” constituye una herramienta muy importante para ayudar a las mujeres jefas de hogar o solas con hijos a cargo, y para el caso de los hombre, el Programa Pila.

También se han gestionado viajes para adultos mayores y niños hasta doce años, en el marco del programa de “Turismo Social” solventado por la provincia, sin costo para el beneficiario.

Se colaboró con la tramitación del boleto educativo gratuito, el boleto para adultos mayores, Programa Primer Paso, PP Aprendiz y Cursos de oficio.

Trabajamos para que las ayudas que brinde el municipio estén correctamente direccionadas, por eso, el área de trabajo social es quien realiza las evaluaciones en función de la realidad de cada caso emitiendo el pertinente informe técnico que habilita cada ayuda.

Nos hemos comprometido que al finalizar nuestra gestión toda la población deberá contar con el servicio de Agua Potable, Energía Eléctrica e Instalaciones Sanitarias, eliminando por completo la existencia de letrinas.

Hemos desarrollado a través del Centro de Desarrollo Regional (CEDER) diverso cursos en oficios como forma de mejorar la calificación laboral, en el 2018 continuaremos haciéndolo.

Proseguiremos acompañando a la educación con el otorgamiento de las Becas Municipales del Bicentenario (MUBI) y continuaremos con el control previsto para su mantenimiento, el cual arrojo un excelente resultado.-

13-CULTURA

Continuaremos trabajando en la dirección de cultura con la mayor apertura a todas las expresiones culturales, respetando la pluralidad y diversidad. Tenemos la certeza que la cultura contribuye a formar mejores ciudadanos, más comprometidos en su rol social, más consciente de que forma parte de una sociedad.

Seguiremos apoyando todas aquellas actividades que persigan mantener vivas nuestras tradiciones, pero también todas aquellas que acerquen a los jóvenes al arte, a la música, al teatro, a la literatura etc.

Proseguiremos con todos los talleres, la escuela orquesta, el proyecto de cultura itinerante llevando la cultura a distintos espacios, y se incorporarán otros talleres propuestos.

Con el objetivo de mantener informada a la comunidad y contribuir a formar una mejor ciudadanía, con criterio propio, y a su vez poner un contrapeso al individualismo y a la desinformación sobre los temas de incumbencia pública o de afectación social, se incluirá en la Radio Municipal un espacio donde se traten temas de interés general, que promuevan el debate y el intercambio de opiniones. Creemos que el estado debe inducir a la opinión pública para que coloque en agenda todos aquellos temas de interés público.

Este año la biblioteca municipal Domingo F. Sarmiento continuó con la incorporación de libros, alcanzando un total de más de 12.000 unidades y cuenta con casi 200 socios activos. Se gestionará la personería jurídica para acceder a diversos programas provinciales y nacionales.

Participó en el programa de la FM Cristal CODIGO CULTURA en el se abordaron diversos temas como literatura, cine, arte y se compartió con invitados que forman parte del acervo cultural de Devoto, se prevé su continuidad en el 2018.-

La escuela Orquesta, proseguirá con el proyecto de acercar la música fundamentalmente a los jóvenes a través de visitas a los centros educativos, tanto urbanos como rurales, centros vecinales, y también la participación en los distintos eventos, como forma de promover la música.

Los talleres mantendrán la misma modalidad que el año anterior, teniendo en cuenta que su funcionamiento fue muy bueno. Iniciarán las actividades 28 talleres.

Asimismo se mantendrá en el calendario de eventos los que tradicionalmente organiza el municipio y se agregarán los eventos que fueron un éxito, como la fiesta deseos, feria inquieta y fiesta de la Pachamama.-

Asimismo, trabajaremos en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura desarrollando diversos eventos culturales y capacitaciones para hacer más eficiente la gestión cultural en cuanto a su relación a espacios regionales y provinciales.-

14-DIRECCION DE DEPORTES

Durante el 2017 se trabajó sobre los tres ejes que tiene fijado la Dirección de Deportes; la inclusión, la educación y la salud, entendiendo que el estado debe promover el deporte basado en esos tres conceptos.

El año anterior se trabajó con 253 alumnos quienes desarrollaron alguna actividad deportiva. Se realizaron diversas propuestas con el fin de llegar a extender la práctica deportiva a los distintos segmentos etarios, entre ellos la Maratón del hincha, iniciación deportiva, caminatas, vóley recreativo, escuela deporte adaptado, trabajos con otras instituciones, ciclismo recreativo, participación Córdoba juega en Adultos mayores, etc.

Se trabajó muy bien en los distintos talleres, se organizaron eventos deportivos, se participó en capacitaciones dictados para profesores e instructores de los distintos talleres.

Se realizó un trabajo en conjunto con la Agencia Córdoba Deportes, logrando aportes a instituciones locales, capacitaciones y apoyo en distintos proyectos.

Se prevé para el 2018 la instalación de un gimnasio al aire libre en el predio del Ferrocarril y seguir trabajando como lo hicimos en el 2017 con las mismas líneas de acción y optimizando cada día más las prestaciones del área.

15-EJIDO URBANO

En la apertura de sesiones del periodo 2017 habíamos estimado que para finales del mismo, estaría aprobado el radio urbano, cosa que finalmente no ocurrió, pero que está en la etapa final, pasando en las próximas semana a la legislatura provincial a los fines de sancionar la ley pertinente de aprobación.-

Debido a los proyectos que viene desarrollando la municipalidad, respecto a la obra de red cloacal, planta reductora de presión de gas, parque industrial y la playa para estacionamiento de camiones, es que resultará necesario una vez aprobado el actual, presentar un nuevo plano de radio urbano con la incorporación de las islas donde se instalarán las distintas obras.-

La aprobación del ejido urbano resulta necesaria a los efectos de avanzar en el ordenamiento territorial de nuestra localidad y la sanción de un nuevo código urbanístico, proyectado para las próximas décadas.-

16-HOGAR DE ANCIANOS

Durante el 2017 se realizaron muchas actividades, fundamentalmente tendientes al esparcimiento y entretenimiento de los abuelos, las cuales consideramos muy importantes.

El Hogar de Ancianos funcionó muy bien durante el año anterior, no obstante ello, constituye una de las instituciones que requiere de una profunda reestructuración, que incluya no solo la parte edilicia, sino toda la actual estructura de funcionamiento. Ya habíamos dicho en este mismo recinto el año anterior que es necesario la construcción de un nuevo edificio, con otra funcionalidad, una diagramación acorde a los requerimientos actuales. Esto es necesario no solo por las exigencias del PAMI sino también por la necesidad de contar con mayor cantidad de espacios comunes. Hemos elaborado un anteproyecto para la construcción de un hogar nuevo, con capacidad de 50 camas y de acuerdo a los requerimientos exigidos por el PAMI. En tal sentido, pretendemos dar respuesta a la necesidad de atención a los adultos mayores para los tiempos que vienen, los cuales exigen un abordaje mucho más amplio que el presente. La atención requiere recursos humanos y profesionales que conformen equipos altamente capacitados en la atención de la compleja problemática de los adultos mayores.

La actual situación del hogar requiere de una solución a corto plazo, y la alternativa más conveniente es la construcción de un nuevo edificio, lo cual implica una inversión importante para el municipio, pero también implica un ahorro importante de recursos a través de la suscripción de convenio con PAMI y de poder prestar un servicio de calidad.

Tenemos previsto para este año terminar de elaborar este proyecto y presupuestar la inversión necesaria. A partir de allí evaluar las distintas alternativas de financiamiento para su construcción, que prevemos comenzarla a fin de 2018.-

17-HOSPITAL MUNICIPAL

Hemos logrado la habilitación de RUGEPRESA como hospital, lo cual acredita haber cumplido con los requerimientos exigidos por el ministerio de salud de la provincia y nos permite la suscripción de convenios como prestadores directos a determinadas obras sociales, entre ellas APROSS y PAMI. Estas dos obras sociales representan el 50 % de las casi 2000 atenciones que mensualmente se realiza en nuestro hospital.-

Continuamos trabajando en un concepto de salud pública basado en el principio de la solidaridad, y bajo el sistema de un hospital de autogestión. Ya hemos dicho que nuestro hospital representa gran parte delos servicios de salud que se brindan en nuestra comunidad, lo cual genera una gran responsabilidad en su gestión. Atiende a quienes tienen cobertura social y a quienes no la tienen, repartiéndose en partes iguales, por ello es tan importante trabajar en la autogestión y la solidaridad. Quienes tienen cobertura social, con su orden de prestación ayudan al sostenimiento del sistema de salud de Devoto, y quienes no la tienen, reciben la misma atención.

Hemos suscripto convenio con la APROSS como prestador directo, lo cual nos posibilitará facturarle las prestaciones.

Hemos efectuado reiterados reclamos al PAMI por la deuda que tiene con nuestro hospital de 2,2 millones de pesos, importe acumulado desde hace más de dos años, con lo cual atendemos a nuestros jubilados, pero sin poder cobrar. Esta situación beneficia a las clínicas de San Francisco que teniendo convenio directo con PAMI por cápita reciben el cobro sin brindar prestación alguna, lo cual es totalmente injusto.

Continuaremos trabajando durante el 2018 para acercar el hospital a la gente, con el objetivo de poner el acento en la prevención. Respecto a la Guardia y al sistema de Emergencia Medicas (UEM24), seguiremos trabajando con el objetivo de optimizar sus prestaciones.

Respecto a la guardia médica es importante expresar aquí que tenemos dificultades para conseguir profesionales dispuestos a realizarlas, y en su gran mayoría son cubiertas por médicos que provienen de otras ciudades, principalmente de la ciudad de Córdoba, Santa Fe y Paraná, acostumbrados a un trato distinto con el paciente.

En lo que refiere a la UEM24 se ha trabajado muy bien durante el 2017, más aún, si tenemos en cuenta que es un servicio nuevo. No obstante ello, se ha formado un excelente equipo de trabajo, muy comprometido con la capacitación, con la respuesta rápida, y también con la autocrítica necesaria para lograr la mejora constante. Este es un servicio muy importante para el sistema de salud de nuestro pueblo.

Está planificado para este año ampliar el estacionamiento techado para las ambulancias, para ello la Cooperadora aporta partes de los recursos necesarios para ello. Además se prevé la colocación de un portón en el acceso al estacionamiento y la ampliación del cercado perimetral.-

También es importante destacar que el hospital está haciendo un trabajo integrado a otras instituciones que funcionan dentro del mismo edificio, como Red Asistencial de Adiciones de Córdoba, (RAAC), el Concejo Municipal de las Mujeres, el Centro de Rehabilitación, y también con las otras dependencias, como Sala Cuna Panambi, CAEM, Trabajo Social, Hogar de Ancianos, Dirección de Deportes y Bromatología.

La Cooperadora del Hospital ha realizado una labor importantísima durante el 2017 y seguramente lo continuará haciendo para este 2018. Mi agradecimiento para todos ellos.

18-PROYECTO DE CLOACAS

A finales del 2016 se firmó la escritura traslativa de dominio del predio adquirido para la construcción de las lagunas de depuración de los líquidos cloacales de nuestra localidad, finalizando con la primera etapa que implicaba tener el título de propiedad de dicho predio. Luego se debía continuar con la disolución del condominio, trámite que fue imposible y que hubo que recurrir a la sanción de la ley de expropiación a los fines de procurar la división del condominio y la compra de dos hectáreas adicionales hasta completar las 10 necesarias para la obra.

La construcción de la obra de las lagunas de depuración de los líquidos cloacales comenzó hace cuatro meses y tiene un plazo de ejecución de 24 meses.

Estamos finalizando con el proyecto para la construcción de la red domiciliaria de cloacas, la cual debe finalizarse en su primera etapa al momento de terminar con construcción de las lagunas de tratamiento, ya que técnicamente se desaconseja la permanencia de las lagunas impermeabilizadas sin contener líquido.

En los próximos días presentaremos el proyecto de red a ENOSHA a los fines de renovar la solicitud de financiamiento, para comenzar con el proceso de licitación de la primera etapa de la construcción de la red. Sabemos de la importancia que tiene esta obra para nuestra localidad, principalmente por la saturación de las napas freáticas desde hace varios años. Por ello haremos todo lo posible para incluir la mayor cantidad de extensión en esta primera etapa.

También hemos acordado con la Coooperativa de Agua y Servicios Público de Devoto, la reposición de la cañería de agua potable sobre el trazado de la red de cloacas que se construya, con el propósito de eliminar las pérdidas por roturas de caños.

19-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CONCEJO DELIBERANTE Y AUDITORIO

En los próximos días comenzaremos con el llamado a licitación para finalizar la construcción de lo que fuera proyectado para la biblioteca municipal hace 40 años. Respecto al proyecto constructivo está concluido, el cual prevé una inversión estimada de 2,5 millones de pesos. En los próximos días se enviará a este concejo el proyecto de Ordenanza para la aprobación de los pliegos para el llamado a licitación de la obra. El edificio tendrá la sala de reuniones del concejo deliberante y un salón auditorio, en su planta baja y oficinas administrativas, en su planta alta.

El tiempo de ejecución de la obra se prevé en 12 meses.

Respecto a la tercera etapa de la remodelación de las oficinas del edificio municipal, aún pendientes, se estima comenzar con la misma a fines del corriente año.-

Ambas obras deben complementarse con el correspondiente mobiliario.-

20-EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA MUNICIPAL

El año anterior he dicho en este mismo acto que nuestro municipio tiene un déficit de inversión muy importante, que ha ido generando una obsolescencia del parque de máquinas que limita la prestación de los servicios esenciales y a la vez la realización de las obras necesarias para acompañar el crecimiento de nuestro pueblo.

En los dos años anteriores el municipio hizo importantes inversiones, pero es necesario que ese nivel de inversión vaya aumentando en los próximos años para lograr equipar al municipio de la maquinaria necesaria para prestar los servicios adecuados a los requerimientos de la población.

Se prevé la adquisición de dos camiones, uno para reemplazar el del tanque regador y otro para reemplazar el compactador de basura más viejo. Estos dos rodados son imprescindibles para prestar los servicios municipales, los actuales son obsoletos y tienen un excesivo gasto en mantenimiento.

También tenemos planeado adquirir una pala cargadora en reemplazo de la utilizada para cargar la basura de calle.

Sabemos que es necesario adquirir más equipamiento, que estamos trabajando a doble turno, y no llegamos entre otras actividades, a entregar tierra, remediar el ex basural oeste, apertura de calles, corregir la traza de calles etc. etc. Depende del mejoramiento en la recaudación la posibilidad de incorporar más equipamiento.-

21-ASESORIA LETRADA-PROCURACION

Durante el 2017 se trabajó mucho en la instrumentación de convenios y contratos que permitan dejar documentados los distintos actos administrativos. También con el objetivo de cumplir con el principio de equidad tributaria se efectuaron los reclamos de las deudas por tasas que los vecinos adeudan al municipio, e iniciando las demandas judiciales cuando no se demuestra voluntad de pago. No perseguimos rematar propiedades, pero si es necesario lo haremos para ser justos con quien paga sus tasas.

Los niveles de recaudación deben mejorarse para que la carga tributaria sea soportada por la gran mayoría de los habitantes, no podemos seguir sosteniendo al estado con el esfuerzo de solo una parte. El porcentaje de cumplimiento en nuestro Devoto está muy por debajo del vigente en otros pueblos de la región cuyas realidades socio económicas son similares, de manera que no hay razones para que difieran.-

Es nuestro objetivo que el sistema tributario de nuestra localidad sea más equitativo, que todos contribuyan con el cumplimiento de sus obligaciones.

22-CORDON CUNETA, BACHEO, RIPIO, ALCANTARILLAS, APERTURA DE CALLES Y REPAVIMENTACION

Durante el 2017 se ha hecho mucho respecto a mejorar la circulación de nuestra población en distintos sectores del pueblo. En lo que refiere a alcantarillas, se colocaron más de 150 tubos, y faltan muchos más, principalmente sobre las calles de reciente apertura.

Se ripiaron durante el 2017 un total de 57 cuadras, 41 en el sector norte y 16 en el sector sur, totalizando 6000 mts.

Se construyeron 8 cuadras de cordón cuneta, o sea 1400 mts.

Se mejoraron 40 cuadras, incluyendo el desvío de la carga pesada por calle Rafael Nuñez y Catamarca.

Se abrieron 19 cuadras de calles.-

Se realizaron más de 1000 m2 de bacheo y repavimentación.

Tenemos planificado para el 2018 la construcción de 24 cuadras de cordón cuneta, 39 cuadras de Ripio, el mejorado sobre 47 cuadras, la aperturas de calle de 13 nuevas cuadras y el bacheo y repavimentación de 1200 m2.

También se prevé finalizar con la primera etapa de la obra del Polideportivo Municipal, que incluye, los sanitarios, la pista de atletismo y cajones, alumbrado perimetral, y forestación.

Respecto a los espacios verdes se reforestará la Plaza San Martín, y se forestará la Planta de Reciclado, la Laguna y el predio del ferrocarril con plantas nativas.

Se terminará con la construcción del alambrado perimetral del predio del reciclado y con la re funcionalización de este espacio, recupero de áridos, leña y vivero.

En lo atinente al Fondo Mantenimiento de los edificios policiales, se está llevando a cabo una importante reparación del edificio de la sub comisaría local.

En función del acuerdo de Uso Precario suscripto con Belgrano Cargas y Logistica SA (a cargo de la administración de los bienes del Ferrocarril), sobre una franja de 10 mts desde calle Saavedra hasta el Cementerio, prevemos delimitar y acondicionar este espacio para uso vehicular y peatonal como camino de acceso al cementerio. Demás está decir la importancia de este acceso en cuanto a seguridad para quienes lo utilicen en reemplazo de la peligrosa ruta 19.-

Hemos planificado para este año la realización de trabajos de mantenimiento sobre todos los edificios municipales a los fines de mantenerlos en buenas condiciones.

23-DESAGUES PLUVIALES

Durante el 2017 se realizó el control de limpieza de los distintos canales de desagües que posee Devoto, asegurando el funcionamiento a su máxima capacidad de escurrimiento. Pero también debemos saber que hacen falta obras para ampliar la capacidad de desagües del sector norte y construir los desagües del sector sur. En este sentido, ya tenemos la aprobación por parte de Recursos Hídricos y de la Secretaria de Ambiente de la provincia el proyecto de desagües oportunamente diseñado por el estudio Vanoli. A fines de Marzo estaría concluido el proyecto ejecutivo del mencionado proyecto y a partir de allí gestionaremos los fondos para construir la primera etapa de este proyecto tan imprescindible para el escurrimiento de los excedentes hídricos de nuestra localidad. Vale decir que el proyecto total tiene un presupuesto de 50 millones aproximadamente, y su primera etapa representa un tercio del mismo. No incluye esa cifra la construcción del canal de desagüe de la zona rural de Malbertina Sur, quien recibiría el caudal derivado de la zona urbana del sector sur.

Respecto a las construcciones de cordón cuneta y demás obras que se realizan, todas están ejecutadas con los niveles establecidos en el Plan Director de Desagües antes mencionado.

Ya dijimos que esta gestión tenía como objetivo trabajar en la ejecución de obras que permitan sanear los desagües pluviales de Devoto, tanto urbanos como rurales de su jurisdicción.

Hubo un importante avance con la concreción de diversas obras, pero faltan otras que son imprescindibles, como el canal rural Malbertina sur y el canal Colonia Amalia hacia la cañada, siguiendo la pendiente natural del terreno.

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, gestionar la obra del Plan Director y de las obras de canalizaciones rurales.

24-ILUMINACION PÚBLICA

Durante el 2017 se adquirieron 300 luminarias LED a través de un fideicomiso conformado entre la provincia y Epec que además prevé proseguir con el intercambio de luminarias en los próximos años, con el objetivo de disminuir el consumo y ahorrar en mantenimiento. Es nuestra intención adquirir otras 300 luminarias para continuar con el reemplazo.

Además, se fue reestructurando toda la alimentación de la iluminación pública a los efectos de reducir tarifas de Epec y hacer más eficiente el transporte de la energía desde el transformador hasta el consumo, evitando largas distancias.

A los nuevos loteos se le exige la colocación de luminarias LED con el propósito de que en los próximos años toda la iluminación pública de calles sea de bajo consumo.

La iluminación perimetral del polideportivo ya se hará con luminarias LED.

Sobre el sector sur de nuestro pueblo falta mucha inversión en alumbrado público, hemos presentado un proyecto el año anterior en la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética de la nación, sobre el cual tenemos muchas expectativas sobre su aprobación.

25-PARQUE INDUSTRIAL

Hemos logrado la sanción la ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación un lote de 22,5 Has., paralela a la nueva autopista ruta 19 y la intercepción con camino central sur de Devoto. Están avanzadas las negociaciones para llegar a un acuerdo con los propietarios de dicho predio, sin necesidad de llegar a ejecutar la expropiación. En consecuencia, si todo marcha de acuerdo a lo previsto, el poder ejecutivo enviará en los próximos días a este Honorable Concejo el proyecto de Ordenanza para la autorización de la adquisición de dicho predio.

Sabemos que este proyecto tiene una trascendencia superlativa para nuestra localidad, fundamentalmente por el apoyo a unos de los pilares de nuestra actividad económica que es la Industrial. También sabemos que nada se obtiene mágicamente, no existen la soluciones mágicas, se necesita mucho esfuerzo, y esencialmente mucho trabajo codo a codo entre todos. Me refiero a todos los sectores que conforman nuestra comunidad, es imprescindible el acompañamiento de nuestros empresarios asumiendo un rol protagónico en este proyecto. Nosotros pondremos el máximo esfuerzo desde el estado para la instalación y crecimiento de nuestras empresas locales y las que deseen instalarse provenientes de otros lugares. Conocemos la importancia que tiene para una comunidad la generación de trabajo.

Si queremos desarrollarnos, necesitamos generar las condiciones para ello. Un parque industrial es una condición más para lograr ese objetivo.

26-GESTION PLANIFICADA Y CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD

Una vez más ratifico el compromiso de esta gestión de trabajar para desarrollar el desarrollo sustentable de nuestro pueblo, con todo lo que ello implica. Hemos asumido esta responsabilidad que va más allá de prestar los servicios básicos que requiere la comunidad. En el marco del nuevo municipalismo debe plantearse la planificación del desarrollo en base a sus potencialidades. Nosotros pretendemos trazar esas estrategias a mediano y largo plazo, fijando el perfil que como comunidad debemos tener.

Las fuerzas vivas de nuestro pueblo deben estar involucradas y comprometidas con la planificación de nuestro futuro.-

Cuando hablo de desarrollo, lo hago en el sentido más amplio del término, incluyendo lo económico, social, cultural, político, ambiental etc. Es decir desde una perspectiva sustentable en el tiempo. Este es nuestro desafío.

De esta manera, dejo inaugurada las Sesiones Ordinarias del periodo legislativo 2018 de este Honorable Concejo Deliberante. Muchas gracias. Buenas noches.