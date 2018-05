PRECAUCIÓN: CONTROL DE ROEDORES EN LA LAGUNA

Publicado el 29 mayo 2018 por admin

Desde el área de Control Ambiental de la Municipalidad de Devoto, se informa a la población, especialmente a los vecinos de la laguna y a los niños que habitualmente juegan allí; que se han colocado Estaciones de Monitorio para el Control de Roedores, que no deben ser tocadas ni manipuladas.

La colocación de estos artefactos se realizó en respuesta a la demanda de los vecinos del sector; están destinados al control de la población de roedores y fueron distribuidos en toda la manzana en donde se ubica el “Cristal del Pueblo”.

Estas estaciones de monitoreo, no deben ser manipuladas, ya que contienen un producto ligeramente tóxico. Se solicita que no las toquen, no las muevan y mucho menos retiren las bolsas con cebo que se encuentran en su interior.

Desde ya se agradece la colaboración de la población.