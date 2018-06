AGENDA DEPORTIVA VERDE Y BLANCA

Publicado el 01 junio 2018 por admin

Se viene un fin de semana a todo vóley para Sociedad Sportiva Devoto, con la disputa del Torneo Centro República. Paralelamente, habrá instancias definitorias en el fútbol amateur, fútbol de inferiores y compromisos en toda la zona:

BÁSQUETBOL:

Las Categorías Pre Mini, Mini y U13 visitarán este sábado desde las 10, por la 9º fecha del Torneo que organiza la Asociación de San Francisco, al Centro Social de Brinkmann.

El domingo, desde las 09:00, la Categoría Escuelita participará de un Encuentro que organiza el Club Atlético San Isidro de San Francisco.

VÓLEY:

Este viernes, sábado y domingo, SSD organiza la XVII Edición del Torneo Centro de la República Categorías Sub 13 y Sub 17 Femenino.

En Categoría Sub 13 Promocional estarán participando Sokol de Resistencia (Chaco), Dolphins de Córdoba, 9 de Julio Olímpico de Freyre, Social Altos de Chipion, Almafuerte de Las Varillas y SSD.

En Categoría Sub 13 Libre lo harán, Municipalidad de Córdoba, Porteña A. C. y D., Asociación Deportiva El Arañado, Sokol de Resistencia (Chaco), Poeta Lugones de Córdoba, El Tala de San Francisco, Almafuerte de Las Varillas, 9 de Julio Olímpico de Freyre, Argentino de Pozo del Molle, Cultural de La Paquita, Unión de Sunchales, Once Unidos de Mar del Plata, Club Atlético Sastre, Centro Social de Brinkmann, Club Atlético Bouquet de Santa Fé, Luro de Cintra, Club Atlético San Isidro de San Francisco, Club Atlético San Jorge, Unión de San Guillermo, Corralense, Progresista de Chaco y SSD.

En Categoría Sub 17 participarán, Asociación Cultural y Deportiva La Paquita, Parque Velez Sarfield de Córdoba, Sokol de Resistencia (Chaco), Once Unidos de Mar del Plata, Atlético de María Juana, Porteña A. C. y D., Municipalidad de Córdoba, Social Altos de Chipion, Sociedad Española de Jujuy, Almafuerte de Las Varillas, El Tala de San Francisco, Poeta Lugones de Córdoba, unión de San Guillermo, Huracán de Las Varillas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Luro de Cintra, 9 de Julio Olímpico de Freyre, Club Atlético Sastre, Centro Social de Brinkmann, Progresista de Chaco, Complejo Posse y SSD.

FÚTBOL:

Por la 10º fecha del Torneo Zona Norte que organiza la Liga Regional San Francisco, las divisiones menores recibirán este sábado, a partir de las 12, en el Estadio Centenario, al Centro Social de Brinkmann en Categorías Promocional, Pre Infantil, Infantil, Pre Juvenil y Juvenil.

El Sábado a partir de las 13:00 hs. se disputará la 10º Jornada de la Temporada de la Liga Amateur en sus Categorías Menores, Mayores y Senior.

De la programación se destacan los partidos que por las Semifinales del Torneo Apertura de la Categoría Mayores disputarán Los Buluk´s-Peña Boquense y Lima Limón F.C.-Grosso Vacanze.

El resto de la información con sus horarios y programa de partidos, está en: https://futbolamateurssd.blogspot.com.ar

El domingo a las 9, la Categoría Sub 14, por la 7º fecha de la Liga Juvenil enfrentará, en la Cancha de Juventud Unidad, a Defensores de Sportivo.

Por la 10º y Primera Fecha de la 2º Rueda del Torneo de Primera División “A” que organiza la Liga Regional San Francisco, el verde y blanco visitará este domingo al Deportivo y Cultural de Arroyito, a las 14:00 hs. en Tercera División y a las 16:00 hs. en Primera División.