EL CENTRO REPÚBLICA YA ESTÁ EN MARCHA

Publicado el 01 junio 2018

Con la llegada de más de 60 equipos de toda la geografía nacional, se está desarrollando este fin de semana, con la organización de Sociedad Sportiva Devoto, el tradicional Torneo de Vóley Centro República. Se juega en 8 canchas de la localidad, y con 2 subsedes en San Francisco. El verde y blanco presenta 6 equipos.

El Torneo Centro República se juega en 3 categorías: Sub 17, Sub 13 Libre y Sub 13 Promocional, con la utilización de 8 canchas locales, este viernes, ubicadas en el Instituto, en el IPET 89 y en el club. Paralelamente, se están disputando subsedes en San Francisco, en El Tala y Talita.

El sábado se habilitarán las canchas ubicadas en los galpones de la estación de servicio Axion.

La realización de este mega evento, moviliza a toda la familia del vóley, que tiene a su cargo la logística y atención de las delegaciones, que se alojan en el Centro educativo Carlos Justo Florit, Instituto José María Paz e IPET 89 Paula Albarracín. Todas las comidas se servirán en la Escuela Forit.

Cabe destacar que Sociedad Sportiva, club organizador, presenta un total de 6 equipos, 2 en cada categoría.