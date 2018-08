COMENZÓ EL TORNEO LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Publicado el 04 agosto 2018 por admin

Comenzó a jugarse este sábado, en Sociedad Sportiva Devoto, la VI edición del Torneo de Vóley “La Unión Hace la Fuerza” dedicado a las Categorías Sub 12 y Sub 19. El local participa con 5 equipos, 3 en Sub 12 y los restantes en Sub 19. La acción continuará mañana domingo, con las instancias definitorias.

En la presente edición participarán el 9 de Julio Olímpico de Freyre, Club El Tala de San Francisco, Club Atlético San Isidro de San Francisco, Asociación Cultural y Deportiva de Río Segundo, Ingeniero Lucas Vasquez de Río Primero, Municipalidad de Córdoba, Corralense de Corral de Bustos, Trebolense de El Trébol, Unión de San Guillermo, Escuela Municipal Ramirez de Entre Ríos y SSD.