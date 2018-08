ROMÁN GASTALDI SE RETIRA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL ATLETISMO

Publicado el 24 agosto 2018 por admin

Román Gastaldi, el deportista que llevó el nombre de Devoto a las principales pistas y podios internacionales, representando a toda la Argentina, anunció su retiro de la práctica profesional del atletismo. Sereno y plenamente convencido de su decisión “colgó los clavos”, dejándonos innumerables motivos para afirmar que es un verdadero “orgullo devotese”.

Román anunció su decisión a través de las redes sociales, con un breve mensaje de agradecimiento. Lo compartimos, junto a la entrevista brindada a FM CRISTAL.

¡Gracias, por la gloria, el orgullo, y la humildad!¡Para un grande dentro y fuera de la pista!¡Te queremos, campeón!!!

Mensaje de Román:

Resumir una carrera deportiva tan linda como la que viví en 10 fotos parece algo imposible. Hoy le doy un fin a lo que puedo llamar como una hermosa y completa experiencia de vida. Más allá de los buenos y no tan buenos momentos deportivos, lo que rescato y siempre voy a valorar son las personas conocidas, las vivencias, los viajes, lo aprendido. Agradecimientos son innumerables y si lo hiciera con nombre y apellido seguramente sería una lista interminable. Simplemente agradecer a todas esas personas involucradas en este camino recorrido, a las que colaboraron y también a las que intentaron agarrarme de la remera para no dejarme avanzar, todo fue un aprendizaje que me llevo y que estoy seguro me va a servir para el resto de mi vida. Se cierra un ciclo con la tranquilidad de haber entregado todo siempre, feliz al mirar para atrás y ver las cosas que me tocaron vivir. Es tiempo ahora de mirar hacia adelante, crear y vivir nuevas experiencias. Salud!! @ Argentina.