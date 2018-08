EL IPET 89 AL PROVINCIAL DE VÓLEY SUB 18

Publicado el 27 agosto 2018 por admin

El equipo masculino Sub 18 del IPET 89 “Paula Albarracín” se consagró, el pasado viernes, Campeón Regional de Vóley, y clasificó así para la final provincial de los Córdoba Juega. Los chicos ganaron todos los partidos que disputaron, sin resignar un solo set, y por amplio margen de ventaja.

El torneo se llevó a cabo en Sociedad Sportiva y en el gimnasio del colegio, con la participación de representantes de toda la región educativa, incluyendo los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo.

En esta instancia, el IPET 89 participó con 4 equipos, cada uno de los cuales se había consagrado, anteriormente, Campeón Zonal en su categoría. Los dos elencos femeninos tuvieron un buen desempeño pero no llegaron a instancias finales; los varones Sub 17 fueron Subcampeones Regionales y los Sub 18 se quedaron con el primer premio y la clasificación al Provincial.

Integraron el equipo campeón: Pedro Arias, Gastón Biolatto, Manuel Córdoba, Tomás Secresta Alesso, Alex Cisneros, Damián Garello, Gastón Grosso, Elián Camisassa, Santiago Oyén y Gastón Zabala. DT: Lic. Gerardo Gastaldi. Ayudantes: Agustín Giordano y Nicolás Soto.