EL IPET 89 RUMBO AL PROVINCIAL DE VÓLEY EN EMBALSE

Publicado el 05 septiembre 2018 por admin

Comenzarán a jugarse hoy, en Embalse de Río Tercero, las finales provinciales de los Córdoba Juega, en Categorías Sub 17 y Sub 18. Devoto estará presente con el equipo de vóley Sub 17 Colegial Masculino del IPET 89 “Paula Albarracín”, ganador de la Instancia Regional. Los chicos viajaron esta mañana.

Integrantes del equipo : Valentín Perrone, Emilio Piani, Nicolás Fernandez, Jonathan Juncos, Ezequiel Chiatellino, Leandro Tortone, Martín Lencinas, Lautaro Ceballos, Leonel Baldo, Isaías Novara.

DT: Javier Troxler