22 octubre 2018

Este lunes por la noche se disputará una nueva jornada del Torneo Comercial de Vóley, en Sociedad Spotiva Devoto, con la siguiente programación:

Categoría Femenina:

20:30 hs.: No Tan Locas vs. Aquarella Calzados

20:30 hs.: Positivas vs. Sociedad Sportiva

21:00 hs.: 100% Deportivo vs. S.O.S.

21:30 hs.: No Tan Locas vs. Fenix

21:45 hs.: Positivas vs. 100% Deportivo

22:00 hs.: Sociedad Sportiva vs. S.O.S.