Publicado el 08 noviembre 2018 por admin

El próximo lunes 12, será Día No Laborable para el personal municipal, y por ese motivo, no habrá recolección de residuos. El martes se retomará la prestación del servicio pero con cambios: sólo se retirarán los Descomponibles y No Reciclables mientras que toda la basura Reciclable, se recolectará el día jueves.