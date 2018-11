MUESTRA ARTÍSTICA DE FABRICIO GERBAUDO

Publicado el 13 noviembre 2018 por admin

El próximo domingo 18 de noviembre, la Dirección Municipal de Cultura presentará al artista plástico devotense Fabricio Iván Gerbaudo con su Muestra Artística “imaginarios (i) reales”. La apertura de la exhibición se concretará a las 19hs. en el Salón Carlos Boero Romano de la Casa de la Cultura.

Cómo define el autor, su obra.

Mi primer oficio fue el de ovillador y pomponero. Ese ciclo de construcción-deconstrucción de aquellos días, desarmar la madeja para transformarla en ovillo y a éste en pompón, es la base hoy de mi proceso creativo que se caracteriza por un crecimiento orgánico del trabajo donde el camino, más importante que el resultado o destino de la obra, se define a medida que avanzo, no hay plan previo más que la elección de acciones simples (envolver, anudar, trenzar, picar, etc) que se repiten y en algunos momentos otorgan a la obra un estilo particular.

Tiene especial importancia la procedencia de la materia prima para mi obra. Trabajo fundamentalmente con restos de materiales que encuentro en la calle o regalan. Paraguas violentados por la lluvia durante una marcha de protesta, perchas descartadas, envases de artículos de limpieza, juguetes rotos, prendas en desuso o telas de desechos industriales se resignifican en una nueva historia. Mi referencia principal es el Arte Outsider y mi obra atraviesa esencialmente lo autobiográfico.