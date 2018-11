SUSTRACCIÓN Y RECUPERO DE BICICLETA

Publicado el 13 noviembre 2018 por admin

En el mediodía de este martes fue denunciado el robo de una bicicleta de MTB, marca Rally, de color negra, propiedad de Mariano Alvarez. El vehículo terminó apareciendo horas más tarde, en la casa del damnificado, sin que quedara claro cómo había llegado hasta allí.

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Personal de Sub Cria Devoto informa que entrevista al llamado MARIANO DARIO ALVAREZ de 25 años DNI N 37.438.507 domiciliado en Int. Gerlero N 931 que manifiesta que momentos antes deja estacionado frente a su vivienda una bicicleta tipo mountain bike marca Rally color negra, sin medidas de seguridad, y que autor/es ignorados se la habrían sustraído. Por lo que se realizan averiguaciones y diligencias con operativo saturación en el sector logrando establecer que el rodado en realidad se encontraba dentro de la casa del propio damnificado que no puede precisar el motivo por el cual no se percató de que su bicicleta aparece en el lugar. Se informa a Sec Fiscal de Turno Dra Koraj que imparte directivas iniciando actuaciones de rigor con la correspondiente identificación del Sr Alvarez y resguardo de la bicicleta en cuestión.