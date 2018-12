Agenda Deportiva Verde y Blanca

Publicado el 30 noviembre 2018 por admin

Se viene un gran fin de semana para el deporte verde y blanco. Entre las múltiples actividades previstas se destaca el partido final del fútbol de primera, que se disputará el domingo en San Francisco, entre Sociedad Sportiva y Sportivo Belgrano.

BÁSQUETBOL:

El sábado por el Torneo que organiza la Asociación de San Francisco, las Categorías Pre Mini, Mini y U13 recibirán a las 10:00 hs. al Club Alumni.

El domingo desde las 20:30 hs. se llevará a cabo en SSD, organizado de manera conjunta con la Asociación Morterense y la Asociación de San Francisco, el 1er. Juego de las Estrellas, donde participarán los exponentes más destacados del Básquetbol Regional.

FÚTBOL:

Se disputó este jueves la 3ra. fecha del Torneo de Fútbol 5 Junior en el que se registraron los siguientes resultados:

Categoría Sub 14:

Los cebollitas perdieron 6 a 3 con Los Yepetos

CVNO le ganó 7 a 2 a Los Gladiadores

Los Panes derrotaron por 5 a 4 a Devoto Team

Categoría Sub 17:

Los César cayeron 5 a 3 con Los Comadrejas

La Pasión y Sacachispas igualaron 2 a 2

El sábado desde las 14:00 hs. se disputará la 31º jornada de la Temporada de la Liga Amateur en sus tres Categorías, en Menores se jugará la 1er. Ronda de partidos eliminatorios, en Mayores el 2do. Cruce de Cuartos de Final y en Senior la 8º y última Fecha de la Fase Clasificatoria del Torneo Clausura.

Toda la información con horarios y programa de partidos, está en: https://futbolamateurssd.blogspot.com.ar

La Categoría 2010 de Fútbol Infantil participará este domingo de un Torneo que organiza La Hidráulica de Frontera.

La Primera División tendrá este domingo la posibilidad de conseguir su 13° estrella del máximo Torneo que organiza la Liga Regional, cuando desde las 17:00 hs. visite a Sportivo Belgrano de San Francisco.

El verde y blanco viene de imponerse el pasado domingo en el Estadio Centenario por 2 a 1, por lo que con solo conseguir un empate, habrá alcanzado el objetivo fijado a principios de año, en caso de que el Local lo gane por la mínima diferencia, se definirá mediante la ejecución de tiros penales.

La gran masa de simpatizantes que viajarán para alentar al Verde y Blanco, deberán tener en cuenta que se les ha asignado la Tribuna Norte, por lo que el ingreso es por la Ruta 19 lado Noreste.

Ante cualquier duda consultar en la Secretaría del Club.

TENIS:

Este domingo desde las 09:00 hs. se llevará a cabo en SSD, un Encuentro Categorías Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10, Sub 8 y Sub 6 con la participación de Porteña A.C.y D., Colonia Marina F.C., Alumni de San Francisco y SSD.