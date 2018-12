DUEÑOS DEL SUQUIBIKE: DEVOTENSES CAMPEONES

Publicado el 03 diciembre 2018 por admin

Con una masiva participación devotense, se corrió ayer en La Para, la última fecha del calendario anual del SUQUI BIKE. Devoto tuvo podio, no solo en la carrera del día sino también en los campeonatos anuales. Enzo González se consagró Campeón Absoluto en Categoría Sub 19 mientras que Edgardo Battistino, se trajo el Sub Campeonato en Master D1.

CAMPEONATOS ANUALES

Enzo Gonzalez: Campeón en Sub 19

Edgardo Battistino: Subcampeón en Máster D1

Sergio Pellarolo: 3° puesto en el campeonato de Máster A2

Darío Pottes: 3° puesto en el campeonato en Categoría Elite

Juan Molinari: 4° puesto en el Campeonato en Master E1

Marcelo Vercellone: 6° puesto en el Campeonato en Master B2

RESULTADOS DE LA COMPETENCIA EN LA PARA:

Juan Marcelo Martínez: 6° en Master B1

Javier Sánchez: 7° en Master B2

Sergio Pellarollo: 4° en Master 2 (3er Puesto en el Campeonato)

Enzo González: 1° en Sub 19 (Campeón)

Juan Molinari: 3° Master E1 (4to Puesto en el Campeonato)

Lujan Pauletich: 16° en Promocional B

Darío Agüero: 18° en Promocional B

Darío Pottes: 4° en Elite (3er Puesto en el Campeonato)

Edgardo Battistino: 3° en Master D1 (Sub Campeón)

Marcelo Vercellone: 8° en Master B2 (6to Puesto en el Campeonato)

RESULTADOS FEMENINO EN LA PARA (CATEGORÍA PROMOCIONALES)

Verónica Luciano: 13° en Damas B

Valeria Cortez: 8° Damas A

Andrea Biderbost: 12° en Damas B

Beatriz Bossio: 11° en Damas B