PREMIO A LA TRAYECTORIA PARA ROMÁN GASTALDI

Publicado el 03 diciembre 2018 por admin

FM CRISTAL reconoció anoche la TRAYECTORIA DEPORTIVA de Román Gastaldi, el decatleta que este año anunció su retiro formal de la actividad, después de haber cosechado los máximos logros deportivos a nivel nacional e internacional.

Recibió el Premio, de la mano del Intendente Peltzer, de su papá que fue su primer entrenador y de un grupo de alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo, cuya pista apadrina.

PREMIO A LA TRAYECTORIA: FUNDAMENTACIÓN

Hablar de trayectoria es repasar el camino recorrido… Y a veces la experiencia no cuenta por el tiempo, sino por la intensidad de lo vivido…

Los eventos que queremos recordar hoy, se desarrollaron en un fragmento finito de existencia. Fueron apenas 12 años pero dejaron huellas tan profundas, que no se olvidarán jamás…

Estamos hablando de la vida y obra del máximo deportista devotense.

De ese que llegó adónde pocos, sin olvidar jamás de dónde había partido.

Del que brilló y se superó a sí mismo, en incontables oportunidades.

Del que acarició la gloria, y dejó su nombre y el de nuestro pueblo, escritos en la historia.

Me estoy refiriendo a nuestro orgullo devotense, al decatleta y múltiple campeón argentino y sudamericano ROMÁN ANDRÉS GASTALDI que en este año 2018 anunció su retiro de las competencias, y se convirtió en leyenda.

Campeón Argentino en Decatlon y en otras disciplinas atléticas, desde 2005 hasta 2017.

Único argentino que compitió en Decatlon en un Mundial de Mayores, Moscú 2013.

3° en el Ranking Argentino Permanente.

10° en el Ranking Sudamericano Permanente.

11° en el Ranking del Mundo Sub 23, en 2011.

6° mejor atleta argentino en el ranking del mundo (contando todas las disciplinas atléticas), en 2017.

3° puesto Iberoamericano en San Fernando, España, 2010.

Sub Campeón Sudamericano en Buenos Aires, 2011.

Campeón Sudamericano en Cartagena de Indias, Colombia, 2013

Campeón Iberoamericano en Río de Janeiro, Brasil, 2016

Dueño de los Récords: Argentino de Juveniles, Sub 23 y Mayores en Decatlon. Cordobés de Juveniles, Sub 23 y Mayores en Decatlon. Cordobés de Sub 23 y Mayores en 100 mts. y en 110 c/vallas.



Román anunció su retiro de la práctica del atletismo profesional, en agosto de este año.

Lo hizo con firmeza, decidido, con la sabiduría de las cosas bien pensadas.

Semanas antes había vivido un momento de reconocimiento invalorable, aquí en su Devoto natal, cuando la Municipalidad lo designó padrino de la Pista de Atletismo del Polideportivo.

Hoy, instalado en Santa Fe, Román lleva sus sueños de gloria a otro plano, transformándose en entrenador de atletas para la alta competencia.

Nosotros, Román, que te vimos crecer y volar alto, solo esperamos poder hacerle honor, con este humilde reconocimiento, a tu inmenso aporte el desarrollo del deporte argentino.

Sabemos que tenés claro, cuánto orgullo y afecto encierra, este simbólico PREMIO A LA TRAYECTORIA.

Qué te van a entregar:

Tu papá, Gerardo, que fue tu primer entrenador, cuando iniciaste tu trayectoria en los torneos escolares.

El Intendente Municipal, Cr. Daniel Peltzer, en nombre de todos los devotenses.

Un grupo de alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo, en nombre de tantos niños y jóvenes para los cuales tu trayectoria, es una bandera, un ejemplo a seguir, una señal de esperanza, de que los sueños, pueden transformarse en realidad, si uno trabaja para lograrlo.

Finalmente, Román, la vida no cuenta por los pasos que has dado, ni por los zapatos que has usado, sino por la huella que has dejado… Ese es tu legado. A seguir avanzando, como los fueguitos de Galeano, ardiendo intensamente, brillando fuerte y encendiendo sueños, propios y extraños.