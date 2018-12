SERÍAN DESPEDIDOS TODOS LOS TRABAJADORES DEL OBRADOR DEVOTO DE CRZ

Publicado el 07 diciembre 2018 por admin

Los trabajadores del Obrador Devoto de CRZ están pasando un difícil momento. No trabajan, no cobran y, desde ayer esperan la llegada de sus telegramas de despido. La empresa dice no contar con el dinero para cumplir con lo que les adeuda y le adelantó al gremio que todos serían dejados sin trabajo.

La versión fue difundida por el delegado de UOCRA, Julio Diaz quien, mencionó también que existiría el compromiso de la empresa, de volver a tomar a los trabajadores, a partir del mes de enero.

Hasta el momento, nadie habría recibido el telegrama de despido. Serían unos 200 los trabajadores del Obrador Devoto, afectados por esta situación.