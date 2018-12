ESTEBAN OLIVERO YA NO FORMA PARTE DE SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

Publicado el 18 diciembre 2018 por admin

Esteban Olivero dejó de pertenecer a Sociedad Sportiva Devoto, club en el que se venía desempeñando desde hace casi una década. La decisión del alejamiento del DT de la Primera del Básquet verde y blanco, fue tomada por la dirigencia del club. “Tevo” se despidió a través de las redes sociales.

Compartimos la publicación de Esteban Olivero:

Fue un largo y difícil camino:

Hoy me toca decirle adiós a un club donde dejé gran parte de mi vida . Comencé esta aventura con 23 años y con muchos sueños . Un gran esfuerzo hizo que el club creciera y yo creciera junto a él . Cumplimos muchas metas de las que nos propusimos , conocí gente maravillosa a lo largo de estos 9 años, gane muchos amigos y forme mi familia. Fue duro el camino . Fui entrenador y todas las funciones posibles que se pueda tener en un club . Hasta viví en la pensión unos años . Pero no me arrepiento de nada porque esa pasión siempre vivirá en mi. No tengo nada que reprocharme, solo agradecer a las personas/jugadores que forme, uds también me formaron a mi. A los papás y dirigentes que siempre acompañaron, mi eterna gratitud. Espero que pronto nos encontremos en una cancha !!