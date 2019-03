Comunicado de la Terminal sobre el Boleto Educativo

Publicado el 09 marzo 2019 por admin

La Terminal de Ómnibus de Devoto informa que ya están cargadas las tarjetas del Boleto Educativo Gratuito, y pueden ser retiradas, a partir del lunes.

Algunas no pudieron ser cargadas lo que se debería a que el alumno aún no está matriculado en la institución o bien porque la misma todavía no lo registró en el sistema. En estos casos, se debe hacer el reclamo en el establecimiento educativo.

Los abonados que tengan que cambiar de empresa, día u horas, deben dirigirse o comunicarse con la Dirección de Transporte.