LA UCR PRESENTÓ UN RECLAMO POR PADRONES FRENTE A LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL

Publicado el 13 marzo 2019 por admin

La Unión Cívica Radical realizó una presentación frente al Juzgado Electoral Municipal, por falta de padrones e incongruencias en su contenido. Esto ocurrió el pasado viernes, en coincidencia con el vencimiento del plazo para hacer reclamos sobre el Padrón Provisorio, para las elecciones del próximo 12 de mayo.

Según informó desde el Juzgado de Paz, la Dra. Liliana Passoni, Presidenta de la Junta Electoral Municipal, la nota presentada por la UCR solicitaba una respuesta por la falta de padrones provisorios y aseguraba que se habían “notado incongruencias”, acompañando este planteo por un listado de 37 personas, con sus correspondientes domicilios.

En respuesta a estos reclamos, la Junta Electoral Municipal, que integran la Dra. Passoni, Ana María Olmedo y Viviana Sereno, se expidió por escrito, mencionando que la entrega de padrones provisorios le corresponde a la Junta Electoral Provincial. Además, se explicó que están disponibles para cualquier persona que lo solicite, a través de la web.

En lo que respecta a las supuestas “incongruencias”, la Dra.Passoni destacó que no es competencia de la Junta Electoral Municipal “incluir o excluir personas del Padrón” y aclaró que los reclamos al respecto se deben dirigir a la Junta Electoral Provincial o al Juzgado Federal.

Consultado respecto al tema, el Presidente de la UCR Devoto, Jorge Perez, confirmó la presentación realizada el pasado viernes, destacando que su reclamo se debe a que “los padrones provisorios no se entregaron en tiempo y forma, para su revisión”.

También mencionó que, al analizar el Padrón “marcamos algunas irregularidades de gente que sabemos que votó acá en las elecciones de 2015 pero que no vive, o que figura que viven en direcciones que no corresponden”. Al respecto, aclaró que ellos le elevaron la inquietud a la Jueza aunque no saben si le corresponde a ella intervenir.