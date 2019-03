Publicado el 16 marzo 2019 por admin

El Centro Comercial, Industrial y de la propiedad informa que el próximo martes 19 de marzo, Día de la Fiesta Patronal de Devoto, permanecerá cerrado. También sugiere a los comercios que sea un día no laborable.Se aclara que no es feriado nacional, por lo que es decisión de cada comercio, trabajar o no.