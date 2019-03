CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS POR LA TRANSPARENCIA

Publicado el 22 marzo 2019 por admin

Integrantes del bloque de Unión por Córdoba, del Tribunal de Cuentas de Devoto, convocaron a una conferencia de prensa ayer jueves, en la que respondieron a las acusaciones vertidas por la oposición, defendiendo con firmeza la metodología de trabajo y la transparencia en el funcionamiento del organismo.

Quienes convocaron y expusieron fueron el Presidente del Tribunal, Sergio Ochoa y la Vocal, Cra. Jacqueline Depetris. Los acompañó en la presentación, Marcela Pallini, integrante del cuerpo que está haciendo uso de licencia.

Todos coincidieron en resaltar los mecanismos y procedimientos incorporados por la gestión del Intendente Peltzer, para transparentar el funcionamiento del cuerpo. También defendieron terminantemente lo actuado, considerando que las acusaciones vertidas por la vocal de la oposición, constituyen “sólo un error que la justicia demostrará”.

Función del Tribunal de Cuentas

Los miembros del bloque de Unión por Córdoba, destacaron que el trabajo del cuerpo es “visar las órdenes de pago, y la documentación que las respalda”. Detalladamente, explicaron su tarea: “Nosotros avalamos la documentación respaldatoria de la orden de pago, la autorización la hace el Sr. Intendente con la Secretaria de Hacienda y verificamos que vaya a la cuenta correspondiente con el monto correcto. Es mucho trabajo, es engorroso, pero es lo que nosotros hacemos y nos gusta y hace transparente la gestión de Daniel, siempre con una actitud constructiva. Se aclara que no se autoriza nada, sólo se visa o controla”.

“La oposición no visa nada”

Según destacó Sergio Ochoa, la representante de la oposición en el cuerpo “siempre se negó, de manera continua y sistemática, a visar las órdenes de pago que le corresponde analizar a este Tribunal”. “Ella –destacó- “no visa ninguna de las 600 o 700 órdenes de pago que controlamos por mes; sólo se aplica un sello con la leyenda “esta vocalía vota no visar la correspondiente orden de pago”.

Cambios para la transparencia

Sergio Ochoa, destacó que “desde el primer día de esta gestión, una de las preocupaciones fue regularizar los ingresos y egresos del municipio, por eso, aproximadamente en junio de 2016, se incorporó un software específico en donde quedan registrados todos los movimientos, generando una orden, una imputación a una cuenta y el pago correspondiente. Pasamos así de una caja con boletas y factura, sin imputación, sin orden de compra ni nada -como lo hacía la gestión anterior- a un sistema informático y a un mecanismo de funcionamiento que controla y transparenta”.

La relación dentro del tribunal

Marcela Pallini, integrante del Tribunal en uso de licencia, destacó que “los integrantes del cuerpo acordamos los días y horarios en los que nos reunimos, siempre conciliando para que estemos todos; sin embargo -mencionó- esta actitud de la oposición de no visar absolutamente ninguna orden de pago, no construye nada”.

Aclaración sobre los pagos a EPEC

La Cra. Jaqueline Depetris brindó detalles sobre el mecanismo utilizado para los pagos y cobros, entre EPEC y el municipio: “En todas las empresas se usa el sistema de compensación, en este caso entre EPEC y la Municipalidad, que también usa un sistema parecido con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, compensando los impuestos con los servicios que el municipio usa de la Cooperativa. La transacción físicamente no se realiza sino que se hace a través de compensación, el resultado puede ser neutro o a favor de una parte u otra, la parte que corresponde va a emitir un cheque por la diferencia. EPEC no recibe dinero en efectivo, no tiene caja de cobro.

En defensa propia

Marcela Pallini, en nombre de los tres representantes de Unión por Córdoba en el Tribunal, explicó los motivos por los cuales llamaron a conferencia de prensa: “Nosotros dudamos de hacer esta reunión porque no es nuestro perfil la exposición, pero acá se puso en duda la gestión de Daniel, la función del Tribunal y a cada una de nuestras personas. Ninguno de los tres, tenemos intereses personales por sobre los institucionales pero si cuidamos nuestra ética y no podemos permitir que haya sucedido esto. La justicia se va a pronunciar pero nosotros estamos muy molestos con todo esto, porque se podría haber evitado”.

Se embarra la cancha

Cerrando la conferencia de prensa, el Presidente del Tribunal, Sergio Ochoa, consideró que “el sistema es absolutamente transparente y esto no hace más que embarrar la cancha frente a las elecciones, priorizando el interés personal y plantando la semilla de la duda, ante la sociedad”.