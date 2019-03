ADRIÁN RINERO PRESENTÓ SU CANDIDATURA A INTENDENTE

Publicado el 28 marzo 2019 por admin

Con una conferencia de prensa, realizada en el local partidario de la UCR, Adrián Rinero presentó este jueves su candidatura a Intendente, por el partido “Unite, por la Libertad y la Dignidad”. Lo hizo acompañado de la mayoría de los integrantes de su lista. Su objetivo es “involucrarse y sumar para hacer cosas por Devoto”.

COMPARTIMOS, TEXTUALMENTE, LOS PRINCIPALES CONCEPTOS VERTIDOS:

Lanzamiento de la campaña:

Hace varios días que se oficializó la lista así que vamos a emprender este nuevo desafío. El lanzamiento de campaña va a ser el viernes 5 de abril. Ese día se presentará la plataforma de gobierno.

Cómo llegó a esta candidatura:

Surgió todo hace un año, me hablaron para participar. Yo no imaginé que iba a ser para esta candidatura. Lo fui analizando, obviamente que son decisiones familiares. Me fui asesorando, interiorizando, involucrándome. Me costó un tiempo, porque nunca participé de esto. Hablándolo en familia, la decisión fue una sola: aportar mi granito de arena al pueblo. Soy nacido en este pueblo y soy un agradecido de lo que Devoto me dio y me da, a mí y a mi familia. Gracias a Dios pienso terminar mis días aquí. Esto no lo hago con una intención o afán de progreso político, no es lo mío. Lo hago simplemente para devolverle al pueblo.

Conformación del equipo:

Hay gente que no conocía, que fuimos agrupando. Hay algunos involucrados en política y hay gente que no está vinculada públicamente, como es mi caso, Pudimos armar un grupo de trabajo simplemente por un Devoto mejor.

Ejes de la campaña:

Hay algunos puntos que son fundamentales: seguridad y salud. Aportar a lo que se está haciendo, el embellecimiento del pueblo, desagües del pueblo, caminos, ripios, trabajos de embellecimiento más que todo. Queremos salir a hablar con la gente, que nos plantee sus inquietudes y en base a eso, trabajar.