SOLICITUD DE PARADERO: DEVOTENSE EXTRAVIADO

Publicado el 06 abril 2019 por admin

La Subcomisaría y la Departamental San Justo están trabajando en la búsqueda del devotense Pablo Gudiño, de 34 años, de quien se desconoce su paradero desde las 2 de la madrugada del sábado. Se realizaron rastrillajes en la zona urbana y rural, con resultado negativo.

PARTE DE PRENSA POLICIAL

DEVOTO. 12:30 HS. BÚSQUEDA DE MASCULINO DESAPARECIDO. Se continúa con la búsqueda del masculino desaparecido en esta localidad, PABLO DAMIAN GUDIÑO (34), realizándose rastrillajes por distintos sectores de la ciudad, y zona rural de esta, realizando el mismo personal de Sub Cría. Devoto y Colonia Marina, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de esta localidad y un can de K9, de rastreo con venteo, de la ciudad de San Francisco, dicho Operativo de Rastrillaje se encuentra a cargo del Superior de Turno, Crio. Pablo Álvarez, Of Inspector Biarzi Leandro, arrojando hasta el momento resultado negativo.