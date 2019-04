HABLAR PARA NO CAER: GASTÓN PAULS EN DEVOTO

Publicado el 13 abril 2019 por admin

Gastón Pauls pasó este viernes por Devoto y dejó su mensaje. Invitado por el Grupo Vida y con la compañía de Nai, relató su cruel experiencia con las adicciones, señalando que expresarse es la mejor manera de no caer. Para él, las sustancias, son la puerta abierta al infierno en vida y un camino directo al Hospital, la cárcel o el cementerio.

El reconocido actor y coreógrafo es un adicto recuperado, y como tal, abre su corazón para expresar, sin anestesia, lo que la droga provoca en la vida de las personas.

Nai, a quien definió como “hija, amiga y hermana” es una joven adicta recuperada, portadora de una historia tanto o más cruel que la del propio Gastón, por su vínculo con las sustancias y por lo violento de su entorno.

Ambos encabezaron la Charla Abierta “Hablamos de adicciones en primera persona”, realizada por iniciativa del Grupo Vida, en las instalaciones del IPET 89 “Paula Albarracín”, con la participación de más de 800 personas.

Ambos protagonistas contaron su tragedia personal, poniendo énfasis en el momento en que empezaron a salir del infierno de las drogas. Su relato fue fuerte, sin atenuantes, conmovedor y sus efectos se sintieron en el auditorio, que se mantuvo atrapado, atento, inclusive con lágrimas en los ojos, a lo largo de los más de 70 minutos que duró la charla.

Al finalizar, hubo espacio para los aportes del público, y entrega de presentes, en señal de agradecimiento, por parte del Grupo Vida, del IPET 89 “Paula Albarracín”, de los Cadetes de Bomberos Voluntarios, y de la Municipalidad de Devoto, a través del Intendente Cr. Daniel Peltzer.

ALGUNAS FRASES DESTACADAS DEL TESTIMONIO DE NAI Y GASTÓN

“Decir es una necesidad. Cuando uno puede decir lo que siente o lo que piensa, es más fácil no caer en ciertos consumos”.

“Vengo a compartir mi historia de vida y, al mismo tiempo, a advertir que a través del consumo no se llega a ningún lugar productivo ni feliz en la vida, transmitir la experiencia para que algunos eviten entrar ahí”.

“Nuestra intención es que, a partir de este testimonio, al menos algunos sepan que esto no es gratis y que el consumo te lleva, inevitablemente, a tres lugares: la cárcel, un hospital o el cementerio. No hay otros finales posibles”.

“La adicción es una enfermedad”.

“La droga es una mentira”.

“Yo segundo a segundo, trabajo para no recaer. Es un trabajo diario; no estamos salvados de nada”.

“La droga no distingue”.

“Quien consume sabe adónde va a terminar, pero se miente”.

“A cada uno el monstruo le pega de manera diferentes”.

“Yo no creía en nada más que en mí, y eso tiene que ver con el consumo que te hace creer que sos Dios y en realidad sos un pobre esclavo… Y yo alguna vez levanté la cabeza y sin creer en él le pedí que me sacara de ahí. Y Dios me ayudó”.

“El click vino cuando me encontraba desesperado, cuando sólo veía para mí, la muerte”.

“Es imposible salir sin fe. Yo tuve que pedir ayuda a Dios y la ayuda vino”.

“Salir es un trabajo de todos los días, un decir no todos los días”.

“Empecé muy joven, a los 14 o 15 años. Era muy tímido. No me animaba a hablar o a expresarme. Lo sufría. Empecé con el alcohol. Me reía, me divertía, me relajaba. Parecía la solución. Después marihuana. A los 16 una persona que decía ser mi amigo, me dio de probar cocaína. Y estuvo buenísimo. Al principio todo está bueno… Pero ahí empezó el problema…”

“Yo consumí 18 años de mi vida. Y terminé en el lugar donde terminan todos los que consumen. Todos, tarde o temprano terminan en el mismo lugar, solos, habiendo perdido trabajo, relaciones, años, salud, oportunidades. Solo, encerrado en mi habitación, con la puerta cerrada con llave, con la cama apoyada en contra de la puerta, en un rincón, a oscuras, con la ventana cerrada y sin poder hablar…Me cagué 18 años de mi vida”.

“La droga te hacer creer que estás bien, cuando en realidad estás tapando tu dolor”.

“Durante muchos años yo les mentía a todos. Les decía que estaba perfecto, que la podía manejar. La podés manejar un tiempo, hasta que la droga te empieza a manejar a vos”.

“La droga es una careta, una persona que se droga se pone una careta”.

“La cocaína es la personificación del diablo en la tierra”.

“Para mí hoy es un día más de vida, antes cada día yo sobrevivía, en realidad estaba muerto en vida…”