LA MUNICIPALIDAD DENUNCIA INTENCIONALIDAD EN EL INCENDIO DEL BASURAL

El viernes por la tarde se detectó un foco de incendio en el basural sur, que fue controlado por personal municipal y de Bomberos Voluntarios. El domingo surgieron diez focos más, en otros sectores del mismo predio. Las autoridades municipales hablaron de “intencionalidad” y radicaron la denuncia en sede policial.

El fuego del día viernes fue detectado por la tarde. Inmediatamente se pusieron a trabajar en el lugar, empleados municipales y Bomberos Voluntarios, aislando el foco. Las tareas se extendieron desde las 17 hasta las 21:30, utilizando agua y maquinaria municipal. Como saldo quedó basura humeando, sin ninguna posibilidad de propagación.

Según se informó desde el municipio, el sábado por la mañana y por la tarde, y el domingo por la mañana, se realizaron controles, sin detectarse ninguna novedad.

Sin embargo, según relató la Secretaria de Infraestructura, Ing. Magalí Andretich: “el domingo a la tarde, nos encontramos con que del otro lado del callejón, se encontraban unos 10 focos de incendio en lugares donde no hay ninguna posibilidad de que se prendan solos”.

Desde ese momento se comenzó a trabajar con los tanques regadores, arrojando abundante agua, pero con mucha dificultad para lograr aislar los nuevos focos, lo que, destacó la Ing. Andretich “complica muchísimo la situación”.

NO PUDO HABER SIDO ACCIDENTAL

Analizando lo ocurrido, el Intendente Peltzer destacó que “esto no se pudo haber prendido nunca sólo… Lamentablemente, en esto hubo intencionalidad… La distribución de los focos de incendio, en la parte superior de las fosas, en distintas partes, no puede haber sido algo accidental. Es lamentable la situación y me genera una profunda decepción, pensando en las actitudes de algunas personas, que exponen a todo un pueblo, a respirar el humo tóxico del basural”.

DENUNCIA POLICIAL

La Municipalidad de Devoto radicó una denuncia este lunes, en sede policial, ante la sospecha firme de que el incendio en el basural “fue intencional”. Según explicó el Intendente Peltzer “debemos encontrar al responsable y que se haga cargo del daño que le ocasiona a toda una población porque si a mí me dijeran que hay una montaña de residuos enorme, que el basural esta descontrolado, pero no es así. Venimos haciendo un trabajo periódico, hay un trabajo y una planificación… Con estas acciones están causando un doble daño: a la salud de la población y al proyecto municipal de ambientalizar Devoto”.

MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS

La Secretaria de Infraestructura, Ing. Magalí Andretich destacó que al basural sur llega la basura mixta y que, periódicamente, se desparrama y se compacta con tierra. Inclusive, destacó, “habitualmente trabaja en el lugar personal de la Planta Municipal de Reciclado, intentando recuperar algunos residuos que la gente no separa y que son factibles de ser reutilizados.”

Además, resaltó que “las ramas se ponen en otro lado, en un lote, y periódicamente se hace una quema controlada, con el apoyo de los bomberos”.