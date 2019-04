RICARDO ALFONSÍN EN DEVOTO

Publicado el 23 abril 2019 por admin

Este martes por la mañana, el radicalismo devotense recibió a uno de sus más legendarios referentes partidarios: Ricardo Alfonsín. El hijo del ex presidente llegó hasta la localidad para expresar su apoyo a la candidatura de Adrián Rinero, y para dejar sus recomendaciones y opiniones políticas.

Ricardo Alfonsín fue recibido por militantes locales y candidatos, en la sede del Comité de Circuito, lugar en el que se desarrolló un encuentro partidario y una conferencia de prensa.

Entre otras cuestiones, Alfonsín destacó:

Acompañamiento político

“Vine a acompañar a todos los amigos, a los que tenemos vocación política no solo nos interesan y nos apasionan las elecciones en nuestro distrito sino también en todos y en cada uno de los distritos donde hay una persona del partido conformando un frente político en sociedad”.

El legado de su padre

“Trato de recordar las cosas que aprendí, no porque mi padre se sentara a decir una u otra cosa sino porque determinados comentarios han sido muy útiles para mí, el dialogo y el trato respetuoso para quien piensa diferente eso es muy importante en la vida y en la política también”.

Adrián Rinero

“Cuando venía para acá, no lo conocía a Adrián y me habían hablado muy bien de él; es una buena persona y eso no solo implica cumplir con la ley de no matar o no robar, se trata de ser generoso, solidario, íntegro, tiene una gran personalidad”.

La política

“Siempre me gusto la política, me apasionó, pero empecé de grande porque no quería que nadie piense que yo quería ocupar un lugar por ser quien soy, pero cuando vi que en el partido comenzaron a ocurrir cosas que se diferenciaban mucho de lo que Raúl Alfonsín quería del partido, recién ahí empecé a intervenir y termine metido hasta la cabeza”.

La falta de diálogo

“Nosotros hemos tenido muchos problemas en el país por no saber dialogar, no solo entre políticos sino entre actores políticos, económicos y sociales, la falta de dialogo es drástico y genera muchos costos, muchos problemas sociales, aunque han muchos que se benefician con la grieta”.

“Yo siempre digo, no es necesario ofender ni atacar a nadie para poderte diferenciar. Yo no necesito hacer broncas para diferenciar mis ideas de otros. Es difícil llegar al ciudadano común que esta descreído, desesperanzado de la política. Pero de la política no se puede prescindir”.

La situación nacional

“La situación está muy difícil, los indicadores sociales lo demuestran más allá de las opiniones personales. No importa cómo llegamos acá, importa cómo hacemos para resolverlo y ahí es donde deberíamos empezar con los acuerdos de los grupos políticos, económicos y los trabajadores. Yo creo en la unidad nacional y en los acuerdos como parte fundamental”.