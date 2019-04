Beto Beltrán candidato: de visita en Devoto

Publicado el 27 abril 2019 por admin

El Periodista Beto Beltrán, Candidato a Gobernador por el Frente “Avancemos Córdoba en Valores”, visitó Devoto esta semana. Lo hizo acompañado del Candidato a Legislador, Germán Carignano. Ambos, realizaron una recorrida por CAPYC Envases, en donde fueron recibidos por el Cr. Domingo Benso.

Beto Beltrán representa a la Lista 191 “Avancemos Córdoba en Valores”, que constituye una alianza entre vecinalistas independientes y un grupo de cordobeses sin filiación política.

En su visita a Devoto, en diálogo con este medio, dejó algunas definiciones, sobre la campaña y sobre su propuesta específica al electorado:

Motivo de la visita

“Venimos de San Francisco en donde estuvimos visitando algunos medios de comunicación. Tenemos un presupuesto muy acotado para hacer campaña; es una gran lucha, pero con mucho esfuerzo y voluntad estamos recorriendo toda la provincia”.

El descreimiento de la política

“El 93% de los argentinos ya no cree en la política y esto es grave porque esta es la única herramienta idónea que tenemos para transformar. Tenemos un diagnóstico claro y debemos amigarnos con la política y acercarla al vecino. Por eso propiciamos bajar un 40% de los costos de la política, terminar con los autos con chofer, terminar con los privilegios comerciales y previsionales, con el desarraigo, los viáticos condicionales, los gastos no reintegrables, los asesores, el ingreso a dedo en la administración pública; todo esto que le hace tanto daño a la política. Nosotros estamos proponiendo cambiarlo y además tratamos de llegar a la Legislatura de la provincia para representar los intereses del vecino común y no de las corporaciones o intereses partidarios”

Propuestas

El 12 de mayo le pedimos que la gente que se arrime, la Boleta tiene 13 propuestas la nuestra es la 12, Vecinalismo Independiente. Mejorar la política, bajar los costos de la misma, generar una revolución educativa para que ya no haya en la provincia chicos sin terminar sus estudios secundarios, a través de un programa integral para el desarrollo educativo donde haya una alianza estratégica entre el sistema educativo, el estado y los sectores productivos para que cada peso de nuestros impuestos este bien invertido y podamos descubrir en cada chico, en cada recurso humano un tesoro que tiene adentro y que no es descubierto porque no hacemos prevención con orientación vocacional. Hay que copiar y mirarse en el espejo de los países que les ha ido bien. Todas las mini o potencias mundiales de los últimos 20 años han apostado todo a la educación y al conocimiento y es ahí donde debemos mirar. Yo considero que hace rato nos invade la ignorancia, uno de cada dos pibes no termina el secundario en Argentina y este es un dato de tragedia y están afuera del mercado laboral de los próximos años, hay que generar ahí una revolución.

Hay que sacar a la gente de la pobreza estructural, a la gente de bien y tenemos planes claros y concretos para poder hacerlo. Además, debemos tener una justicia justa, donde el que las hace las paga, no solo el motochorro sino también el ladrón de guante blanco, así la gente vuelve a creer.