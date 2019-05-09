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DOMINGO DE ELECCIONES: EN QUÉ MESA VOTAMOS

Publicado el 09 mayo 2019 por admin

En las elecciones provinciales y municipales del próximo domingo 12, los devotenses votarán en las 2 escuelas primarias locales, en mesas mixtas. Aquí detallamos los apellidos comprendidos en cada mesa, como para que todos puedan ubicarse y  tener en claro, adónde deben sufragar.

CENTRO EDUCATIVO CARLOS JUSTO FLORIT

 

MESA  7259 (1°)

ABDÓN, AGUSTÍN GABRIEL   –  ARROYO, JORGE CARLOS

MESA  7260 (2°)

ARROYO, JORGE GUSTAVO –  BENSO, VILMA ANA TERESA

MESA 7261 (3°)

BERARDO, DARÍO NORBERTO  –  BRUNETTI, MARÍA ROSA

MESA 7262 (4°)

BRUNETTI, MELISA MARÍA  –  CASALIS, ANDRES LUIS

MESA 7263 (5°)

CASALIS, DEBORA GABRIELA – CRAVERO, ARTURO

MESA 7264 (6°)

CRAVERO, DAIANA DEL VALLE – FERNANDEZ, ALEJANDRO EZEQUIEL

MESA 7265 (7°)

FERNANDEZ, CLAUDIA ANALÍA – GATTINO, EZIO BARTOLO

MESA 7266 (8°)

GATTINO, RITTA PAULINA RAMONA – GUDIÑO, VIRGINIA

MESA 7267 (9°)

GUDIÑO, VIVIANA FERNANDA – LOBO, INES DEL VALLE

MESA 7268 (10°)

LOBOS, MARTA CARINA – MARCOS, ILEANA MARÍA DEL LUJÁN

 

 

CENTRO EDUCATIVO DOMIGO FAUSTINO SARMIENTO

MESA 7269 (1°)

MARENGO, SERGIO DANIEL – MONTIVEROS, MARÍA ANTONIA

MESA 7270 (2°)

MONTIVEROS, NOELIA LUCRECIA – PALLINI, YOLANDA

MESA 7271 (3°)

PALMERO, ADRIANA ROSA – PISANO, MABEL CATALINA

MESA 7272 (4°)

PISCIOLARI, CAMILA BELEN – RODRIGUEZ, MARÍA NOELIA

MESA 7273 (5°)

RODRIGUEZ, PAMELA BELEN  –  SEGOVIA, YAMILA SOLEDAD

MESA 7274 (6°)

SERENO, ADRIANO –  TRUCCO, ERCOLINA CESARINA JUANA

MESA 7275 (7°)

TRUCCO, LILIAN CLARA –  ZURITA, MAURICIO FABIÁN

 

 

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