DOMINGO DE ELECCIONES: EN QUÉ MESA VOTAMOS

En las elecciones provinciales y municipales del próximo domingo 12, los devotenses votarán en las 2 escuelas primarias locales, en mesas mixtas. Aquí detallamos los apellidos comprendidos en cada mesa, como para que todos puedan ubicarse y tener en claro, adónde deben sufragar.
CENTRO EDUCATIVO CARLOS JUSTO FLORIT
MESA 7259 (1°)
ABDÓN, AGUSTÍN GABRIEL – ARROYO, JORGE CARLOS
MESA 7260 (2°)
ARROYO, JORGE GUSTAVO – BENSO, VILMA ANA TERESA
MESA 7261 (3°)
BERARDO, DARÍO NORBERTO – BRUNETTI, MARÍA ROSA
MESA 7262 (4°)
BRUNETTI, MELISA MARÍA – CASALIS, ANDRES LUIS
MESA 7263 (5°)
CASALIS, DEBORA GABRIELA – CRAVERO, ARTURO
MESA 7264 (6°)
CRAVERO, DAIANA DEL VALLE – FERNANDEZ, ALEJANDRO EZEQUIEL
MESA 7265 (7°)
FERNANDEZ, CLAUDIA ANALÍA – GATTINO, EZIO BARTOLO
MESA 7266 (8°)
GATTINO, RITTA PAULINA RAMONA – GUDIÑO, VIRGINIA
MESA 7267 (9°)
GUDIÑO, VIVIANA FERNANDA – LOBO, INES DEL VALLE
MESA 7268 (10°)
LOBOS, MARTA CARINA – MARCOS, ILEANA MARÍA DEL LUJÁN
CENTRO EDUCATIVO DOMIGO FAUSTINO SARMIENTO
MESA 7269 (1°)
MARENGO, SERGIO DANIEL – MONTIVEROS, MARÍA ANTONIA
MESA 7270 (2°)
MONTIVEROS, NOELIA LUCRECIA – PALLINI, YOLANDA
MESA 7271 (3°)
PALMERO, ADRIANA ROSA – PISANO, MABEL CATALINA
MESA 7272 (4°)
PISCIOLARI, CAMILA BELEN – RODRIGUEZ, MARÍA NOELIA
MESA 7273 (5°)
RODRIGUEZ, PAMELA BELEN – SEGOVIA, YAMILA SOLEDAD
MESA 7274 (6°)
SERENO, ADRIANO – TRUCCO, ERCOLINA CESARINA JUANA
MESA 7275 (7°)
TRUCCO, LILIAN CLARA – ZURITA, MAURICIO FABIÁN