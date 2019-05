ELECCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES: QUIENES ESTÁN EXENTOS

Publicado el 11 mayo 2019 por admin

Este domingo 12 de mayo, casi tres millones de electores están habilitados en Córdoba para votar. En Devoto son 5622 los ciudadanos en padrón. Aquí detallamos quienes están exceptuados de votar y el trámite a realizar por quienes no tengan DNI.

Estas elecciones son obligatorias, únicas y definitivas tanto a Nivel Provincial como Municipal; para elegir los cargos de Gobernador y Vice, Legisladores Únicos y Departamentales, Tribunal de Cuentas Provincial; Intendente Municipal y Tribunal de Cuentas Municipal, para el período de gobierno 2019 -2023.

Quienes no puedan votar el domingo, deberán tener una razón válida y justificarla. Aquellos que no posean DNI, no podrán votar y deberán acercarse a la Sub Comisaria Devoto a notificarlo.

ADEMÁS, ESTÁN EXENTAS DE LA OBLIGACIÓN DE VOTAR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

. Los mayores de 70 años (no se justifica inasistencia)

. Los menores de 16 y 17 años podrán votar mientras figuren en el Padrón Electoral pero la acción no es obligatoria (no se justifica inasistencia).