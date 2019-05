Festejos y primeras declaraciones de Adrián Rinero

Publicado el 13 mayo 2019 por admin

El electo Intendente de Devoto, Adrián Rinero, celebró el triunfo junto a la gente de UNITE, con una caravana por las calles de la localidad y una posterior concentración en el local partidario.

En dialogó con FM CRISTAL, se mostró feliz y “muy agradecido a mi familia y a la gente que me apoyó siempre”.

Con respecto al resultado, Rinero afirmó que “sabíamos que íbamos a hacer una buena elección, y últimamente cuando hablé con la gente, sentí que me apoyaban, sentí ese apoyo y hoy estuve muy tranquilo hasta que se conocieron los resultados; estaba tranquilo porque pensaba que si la gente me dijo que me iba a apoyar, me iba a apoyar”.

Consultado respecto a quienes serían sus secretarios, al asumir el mandato, aclaró que “todavía tengo que ponerme a armar el equipo de trabajo, si bien tengo una base, tengo que trabajar en eso, y lo voy a hacer desde mañana mismo”.

Finalmente, Adrián Rinero mencionó: “Esto me cambió la vida, pero para bien, porque desde el momento en que dije que quería hacer algo por el pueblo, sabía que esto podía pasar y pasó; ahora es una responsabilidad muy grande y la quiero afrontar con todas las ganas “.