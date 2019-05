BAJO NIVEL DE ADHESIÓN AL PARO NACIONAL EN EL ÁMBITO DOCENTE

Publicado el 28 mayo 2019 por admin

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, adhirió al Paro Nacional de este miércoles 29 de mayo, por lo cual, la medida de fuerza repercutirá en las aulas. En Devoto, el nivel de adhesión es bajo. Aquí el detalle:

Jardín Sarmiento

Los únicos alumnos que no tendrán clases serán los de la Sala de 4 del Turno Mañana.

Escuela Sarmiento

Sólo adhieren al paro dos docentes del turno tarde: 1° C y 6° C, ambos cursos del Turno Tarde. Además, debido al paro de colectivos, tres docentes no podrán asistir.

Jardín Florit

Sólo adhiere al paro la docente de la Sala de 4 años del Turno Tarde.

Escuela Florit

Adhieren sólo algunas docentes; los alumnos ya fueron notificados

Escuela Especial

Solamente adhieren tres docentes; los alumnos ya fueron notificados.

Instituto José María Paz

Muy bajo nivel de adhesión; los alumnos ya fueron informados.

IPET 89 Paula Albarracín

Bajo nivel de adhesión al paro. El porcentaje se conocerá con precisión este miércoles por la mañana.

CENMA

Sólo adhiere una docente. Habrá clases con normalidad.

CENPA

No hay información, todavía.