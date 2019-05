NICOLÁS BURDISSO EN UN OKM DE FORD PICCO

Publicado el 28 mayo 2019 por admin

En la noche del lunes, FORD PICCO se dio el gusto de entregar una FORD Ranger OKM, de edición limitada, a Nicolás Burdisso, figura del fútbol argentino y actual Manager del club Boca Juniors. El ex jugador de la selección nacional, retiró su vehículo en persona, recibiendo las llaves, de manos de los propios integrantes de la familia Picco.

Este lunes por la noche, en la concesionaria San Francisco de Albino Picco e hijo S.A. se efectuó la entrega de un nuevo vehículo, siendo el flamante propietario, nada más ni nada menos que el ex Boca y ex Selección Nacional, Nicolás Burdisso. La familia Picco se mostró agradecida por la elección del actual Manager Xeneize, aunque su presencia en el comercio, no fue una gran sorpresa ya que, otros miembros de la familia Burdisso, también han adquiridos unidades de Ford Picco.

De acuerdo a lo que detalló Franco Picco, la concesionaria local entregó tiempo atrás un vehículo 0Km a Enio Burdisso, padre del futbolista y a Guillermo, hermano de Nicolás y actual jugador de Independiente. “La familia Burdisso ya es amiga de la casa”, señalaron en la agencia y la describieron como gente muy humilde, de pueblo y de bajo perfil.

Nicolas llegó a San Francisco este lunes a la tardecita, retiró su nuevo vehículo, una FORD RANGER Edición Limitada, y casi en forma inmediata, hizo estreno de la misma conduciendo hasta Buenos Aires. En su paso por la agencia, dejó de regalo, una camiseta de Boca Juniors, que fue muy bien recibida por la familia Picco, fanática declarada del club xeneize.