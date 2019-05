EXTORSIONABA A UNA MUJER Y FUE DETENIDO AL RETIRAR EL PAGO

Publicado el 29 mayo 2019 por admin

Un sujeto que extorsionaba a una mujer, pidiéndolo dinero para no difundir sus videos íntimos, fue detenido ayer por el personal de la Subcomisaría Devoto, tras montarle una trampa y descubrirlo retirando el pago que solicitaba.

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Personal de Sub Cria Devoto informa que toma conocimiento de una denuncia formulada por la Sra. XXXXXXX de XX años DNI N° XXXXXXX domiciliada en calle XXXXX N° XXXXXX que manifiesta que recibe mensajes por red whatsap de un número desconocido que la amenaza con difundir videos e imágenes de ella teniendo relaciones sexuales si no acepta una cita con él, al no acceder la extorsiona solicitándole 5 mil pesos a cambio de no divulgar los archivos. La damnificada accede y entrega el dinero pactado el día sábado por la tarde sin volver a saber de esta persona hasta el día martes, en que vuelve a insistir con la misma modalidad.

Se informa a la Fiscalía de Turno Dra Maldonado que imparte directivas, por lo que personal actuante interviene haciendo uso del dispositivo celular de la damnificada, con su autorización, haciéndose pasar por ella, logra un nuevo acuerdo pactando la entrega del dinero detrás de canchas de padel ubicadas en calle 25 de Mayo esquina Lugones donde la Sra deja una bolsa con 3 mil pesos en efectivo.

Se inicia operativo con personal de guardia y de franco servicio de civil. Luego de unos minutos de haber dejado el dinero aparece un masculino a pie que busca la bolsa con la plata y es en ese momento que se intenta identificarlo, por lo que quiere escapar corriendo por el predio del ferrocarril pero es aprehendido a los pocos metros por el personal actuante, secuestrando dos teléfonos celulares donde está registrada toda la conversación con la damnificada y la bolsa con los 3 mil pesos que previamente al procedimiento fueron fotografiados.

Se identifica al masculino siendo el llamado XXXXXXX de 23 años DNI N° XXXXX domiciliado en calle XXXXX N° XXXX de Devoto. Se informa el resultado del operativo a Dra Maldonado que imparte directivas quedando el masculino alojado a su disposición en San Francisco.