EN EL DÍA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS: UNA HISTORIA PARA RECORDAR

Publicado el 30 mayo 2019 por admin

Cada 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos. En esta fecha que motiva a la toma de conciencia sobre el valor de dar vida, recordamos la historia de amor y generosidad de Daniel y Luisina Gaido, padre e hija unidos por un trasplante de riñón que les cambió la vida a ellos, y a toda la familia.

El acto central de esta historia se produjo en noviembre de 2017 cuando Luisina Gaido, en un gesto de valentía y amor incalculables, le donó un riñón a su papá Daniel, quién después de muchos años de diálisis sufría un gran deterioro en su calidad de vida. Este enorme gesto marcó sus vidas para siempre, y las del resto de la familia.

Hoy, a través de FM CRISTAL, Luisina dio testimonio sobre este momento clave en su vida; compartimos (textualmente), su relato:

Mi papá entró en diálisis y le informaron que iba a necesitar un trasplante de riñón; le realizaron una serie de estudios para formar parte de la lista del INCUCAI y desde ese momento iniciamos la espera del llamado para el protocolo de un trasplante, porque te pueden llamar en cualquier momento, a vos y a dos o tres personas más, para ir descartando a quien le sirve el órgano y a quien no pero a mi papá, en cuatro años que estuvo haciendo diálisis, nunca recibió ningún llamado para un operativo de trasplante.

Desde el día uno de su diálisis, yo le dije que quería ser donante, lo más difícil en todo esto fue convencerlo al de que me dejara. Después de un tiempo logró aceptar que yo quería ser su donante, empezamos todos los trámites y estudios que se requieren para ver la compatibilidad y si yo finalmente podía ser la donante.

La calidad de vida de mi papá… en primer momento la diálisis te salva la vida pero quien las ha padecido o lo ha pasado con algún familiar, sabe que te arregla por un lado pero por otro lado te va deteriorando otras cuestiones y ni hablar de la parte emocional. El trasplante siempre es necesario y mientras menos tiempo pase en diálisis es mejor. Mi papá estuvo cuatro años, hay gente que está más y hay gente que está menos. Hicimos todos los estudios y felizmente era compatible, asique nos iniciamos en el proceso hasta que se pudo lograr. Son muchos los estudios médicos, los que le hacen a él y los que me hacen a mí. La intervención inicialmente iba a ser en un lugar y después por inconvenientes con la obra social se hizo en otro.

Cuando vos entras en la lista del INCUCAI, si se trata de un trasplante cadavérico, el paciente elije una institución adonde llevarlo a cabo. Mi papá tenía elegido el Sanatorio Allende pero en este caso, que el donante estaba vivo, a mí no me cubría los gastos de estudios en ese lugar; entonces en ese momento el mismo equipo médico del sanatorio, que es el mismo del Hospital Córdoba, nos hizo trasladar a ese lugar; nos mudamos al Hospital Córdoba y el trasplante se realizó allí.

Nosotros nos internamos juntos pero estábamos uno en cada pieza, solo porque en el internado separan a hombres de mujeres. Estábamos divididos por una pared. Primero entre a quirófano yo, me prepararon a mí, sacaron mi riñón y luego prepararon a mi papá y siguieron la intervención; no estábamos en el mismo quirófano pero fue todo inmediato.

Antes de la operación se realizan cantidad de estudios para asegurarla compatibilidad y si bien hay una posibilidad de que quien recibe el órgano necesite un tiempo más de diálisis, en el caso de mi papá eso no fue necesario, la respuesta fue automática, le pusieron el riñón y comenzó a trabajar con total normalidad.

Yo estaba destruida, me moría de dolor y escuchaba a mi papá del otro lado de la pared que usaba el celular, que mandaba audios y yo pensaba… esta bárbaro y yo re dolorida. Al que le sacan el órgano, el proceso es más doloroso. A mi papá nunca le duele nada y estaba tan maravillado… había entrado al quirófano y de ahí salió con el riñón funcionando, fue todo tan increíble… Su recuperación en lo que tiene que ver con el trasplante fue muy buena.

A mí, en cuanto a lo físico, la vida no me cambio en nada, solo tengo que tener un poco de cuidado con los alimentos, sobre todos los que poseen sodio, nada más que eso. Nos cambió mucho si, lo que tiene que ver con lo emocional, con la cabeza, ver las cosas de otra manera.

A lo largo de muchos años, yo escuche un montón de cosas referido al tema de la donación de órganos, cosas que son barbaridades y que en realidad no son así, que hacen que la gente siga teniéndole miedo al tema, a ser donante. Yo lo que puedo decir es que para nosotros fue todo sumamente transparente, todo claro y que si uno tienen la posibilidad de dar en vida es maravilloso. Obviamente, yo hubiera preferido que mi familia no tenga que pasar por un problema de salud así pero si te tengo que decir hoy… soy tan feliz de haber tenido que pasar por este momento. No te puedo explicar, hay que sentirlo, es tan increíble… sentir que le diste un repuesto a alguien, que es nada más ni nada menos que mi papá. Le diste un repuesto para mejorarle la calidad de vida. Aquel que estuviera en una situación similar, que pueda donar un riñón a un familiar, digo un riñón porque es uno de los órganos que se pueden donar en vida, que no lo dude un segundo. Además, les digo que los órganos no van al cielo, no sirven para nada allá arriba y acá le puede cambiar la vida a una persona, a toda una familia, mañana te puede tocar a vos y vas a necesitar que alguien piense en el otro, que te done a vos.

Mi papá estaba en la lista del INCUCAI pero al aparecer un donante vivo salís de esa lista. Además, en este caso que somos familiar directo, no hubo que hacer papeles en la justicia, porque cuando es un tercero hay que hacer más trámites.

El accionar del INCUCAI es excelente, no tuvimos suerte con mi papá porque no llegó a participar ni siquiera de un protocolo pero bueno, yo desde el principio me ofrecí como donante; con un donante vivo todo es más fácil y las posibilidad de que la intervención sea un éxito son mucho mayores.