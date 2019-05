AGENDA VERDE Y BLANCA

Publicado el 31 mayo 2019 por admin

Se viene un fin de semana de mucha actividad en Sociedad Sportiva Devoto, en donde el vóley será protagonista, junto al fútbol amateur y el de inferiores. Además, los equipos del verde y blanco viajarán por toda la zona.

BÁSQUET

Este viernes, sábado y domingo, la Categoría U13 participará de un Torneo de Básquetbol que organiza el Club Almafuerte de Las Varillas.

VÓLEY

Se llevará a cabo este sábado desde las 09:30 hs. y el domingo en SSD, la XVIII Edición del Torneo Centro de la República Categorías Sub 13 Promocional, Sub 13 Libre y Sub 17 Femenino.

En la presente edición participarán la Asociación El Ceibo, Club Atlético San Isidro y El Tala de San Francisco, Cultural de La Paquita, Unión Progresista de Chaco, Unión de Chaco, Centro Social de Brinkmann, Universidad Nacional de Río Cuarto, Virgen Niña de Villa Ocampo (Chaco), Rivadavia de Villa María, 9 de Julio Olímpico de Freyre, Unión de San Guillermo, Italiana de Chaco, Huracán Recreo (Santa Fé), Almafuerte de Las Varillas, Alianza de Jesús María, Huracán de Las Varillas, Argentino de Pozo del Molle, Municipalidad de Córdoba, Porteña A.C. y D., Unión de Sunchales y SSD.

FÚTBOL DE INFERIORES

Por la 11º fecha del Torneo de las Divisiones Inferiores Zona Norte que organiza la Liga Regional de Fútbol San Francisco, las Categorías Promocional, Pre Infantil, Infantil, Pre Juvenil y Juvenil enfrentarán como local el sábado desde las 12:00 hs. al Centro Social de Brinkmann.

El domingo desde las 10:00 hs. las Categorías 2012 y 2013 participarán del 8vo. Encuentro de Fútbol Infantil “Marcelo Barovero” que organiza Porteña A.C. y D.

FÚTBOL AMATEUR

Este sábado desde las 13:00 hs. se disputará la 8º Fecha del Torneo Apertura de la Liga Amateur de Fútbol en sus 3 Categorías.

La programación la podes encontrar en http://futbolamateurssd.blogspot.com/

FÚTBOL DE TERCERA Y PRIMERA DIVISIÓN

El domingo, por la 13º fecha del Torneo de Primera División “A” Grupo 2 que organiza la Liga Regional de Fútbol, la Tercera y Primera División viajarán a Las Varillas para enfrentar desde las 14:00 hs. al Club Huracán.