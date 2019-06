YA SE VIVE EL CENTRO REPÚBLICA

Publicado el 02 junio 2019 por admin

Se está jugando, en Sociedad Sportiva Devoto, la XVIII edición del Torneo de Vóley Centro de la República, destinado a las categorías Sub 13 Promocional, Sub 13 Libre y Sub 17 Libre. Participan del juego, más de 300 jovencitas, de todo el centro del país. El local presentó 4 equipos.

Este torneo moviliza a todo el club y, de manera especial, a la Subcomisión de Vóley, ya que se le debe brindar atención, alojamiento y comida a más de 300 personas.

Cabe destacar que el torneo se está desarrollando, en simultáneo, en los dos gimnasios de Sociedad Sportiva Devoto, en el IPET 89 y en el Instituto José María Paz.

Según marca la estadística, son 46 los equipos que están participando, y jugarán un total de 130 partidos en 2 días.

Entre ellos están los 2 equipos de Sub 13 Libre, que presenta el verde y blanco, junto a un Sub 13 Promocional (saque de abajo) y un Sub 17 Libre.

Las instancias finales del torneo están previstas para el domingo, después de las 18hs.

Los clubes participantes este año son: Asociación El Ceibo, Club Atlético San Isidro y El Tala de San Francisco, Cultural de La Paquita, Unión Progresista de Chaco, Unión de Chaco, Centro Social de Brinkmann, Universidad Nacional de Río Cuarto, Virgen Niña de Villa Ocampo (Chaco), Rivadavia de Villa María, 9 de Julio Olímpico de Freyre, Unión de San Guillermo, Italiana de Chaco, Huracán Recreo (Santa Fé), Almafuerte de Las Varillas, Alianza de Jesús María, Huracán de Las Varillas, Argentino de Pozo del Molle, Municipalidad de Córdoba, Porteña A.C. y D., Unión de Sunchales y Sociedad Sportiva Devoto.