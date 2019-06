TORNEO CENTRO REPÚBLICA: UN ÉXITO COMPLETO

Publicado el 03 junio 2019 por admin

El Torneo de Vóley Centro de la República, jugado este fin de semana en Sociedad Sportiva Devoto, fue un éxito en todas sus facetas: la organización funcionó a la perfección, los vínculos entre clubes se fortalecieron y los resultados para el verde y blanco fueron excelentes.

El equipo de categoría Sub 13 Promocional (compuesto mayoritariamente por jugadoras Sub 12) fue Campeón; el Sub 13 Libre resultó Subcampeón; mientras que las chicas Sub 17, se quedaron con el cuarto puesto.

RESULTADOS PRINCIPALES

CATEGORÍA SUB 13 PROMOCIONAL (saque de abajo)

Campeón: Sociedad Sportiva Devoto

2°: Huracán de las Varillas

En la final, el verde y blanco se impuso por 2 a 0, parciales 25-15 y 26-24.

Copa de Plata

1° puesto: Virgen Niña de Villa Ocampo

2°: Cultural La Paquita.

CATEGORÍA SUB 13 LIBRE

Campeón: 9 de Julio Olímpico de Freyre

Subcampeón: Sociedad Sportiva Devoto

En la final, el verde y blanco cayó por 2 sets a 0, con parciales 25-16 y 25-13.

Copa de Plata

1°: Italiana de Charata

2°: Almafuerte de Las Varillas

CATEGORÍA SUB 17

Campeón: Unión de San Guillermo

2°: El Tala de San Francisco

En el partido final Unión de San Guillermo se impuso por 2 a 0, parciales 25-17 y 25-17.

4° puesto: Sociedad Sportiva Devoto

Copa de Plata:

1°: Progresista de Chaco

2°: Unión de Sunchales