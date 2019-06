GRACIELA BRARDA INSISTE EN SUS GESTIONES POR EL CENMA DEVOTO

Publicado el 25 junio 2019 por admin

Graciela Brarda, en su visita de ayer a Devoto, ratificó su pleno apoyo a la creación de una nueva división de primer año para el CENMA Devoto. La Legisladora confirmó que está realizando gestiones frente a las más altas autoridades educativas de la provincia. Espera respuestas a breve plazo.

Con la educación siempre como prioridad en su agenda, Brarda destacó que está realizando gestiones por el CENMA Devoto, junto al Intendente Municipal Daniel Peltzer, con la intención de lograr la creación de una segunda división para primer año, curso que cuenta, actualmente, con más de 70 alumnos, que tienen clases, todos juntos, en el Comedor de la Escuela Sarmiento.

En respuesta al pedido del Intendente, y a la movilización de los propios alumnos, la Legisladora trasladó el reclamo a las máximas autoridades provinciales, manteniendo reuniones con la Secretaria de Educación, Delia Provinciali; con el Secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación, Carlos Sanchez y con el Director General de Educación de Jóvenes y Adultos, Carlos Brene.

Según detalló Graciela Brarda, le solicitó al Prof. Brene que “si tiene alguna desconfianza de que no estén los 70 chicos o de que no tengan la edad, que instalé a la Inspectora acá, en Devoto, que es la única forma de comprobarlo, en el lugar de los hechos y no viendo desde la distancia”.

La Legisladora destacó que espera una respuesta para los próximos días y que “confía” en que “va a ser favorable y se abrirá una nueva división”.