Pareja devotense falleció mientras dormía

Publicado el 09 julio 2019 por admin

Un matrimonio de vecinos de la localidad fue encontrado sin vida en su domicilio de calle Mariano Moreno, este martes por la mañana. Ambos habrían muerto por inhalación de monóxido de carbono, aparentemente por la combustión producida entre una estufa y un techo de poliuretano. La pareja, de apellido Durán, llevaría más de 24hs fallecida.

Parte de Prensa Departamental San Justo

DEVOTO

HORA: 12:00HS

INCENDIO VIVIENDA

Personal Sub Cria Devoto informa que se constituye por el llamado a línea de emergencias al domicilio de la familia Duran en calle Moreno N° 945 ya que unos amigos al ir a visitarlos golpean la puerta insistentemente y no obtienen respuesta y además sienten olor a quemado en el lugar. Una vez allí personal actuante con colaboracion de Personal de Bomberos Voluntarios de la localidad acceden por una ventana a la vivienda constatando que los distintos ambientes están todos quemados, que no hay fuego ni temperatura o calor en el lugar, presumiendo que habría sido horas atrás el suceso. Se observa en el baño de la vivienda a dos personas sin signos vitales en el suelo, una femenina recostada sobre su espalda y un masculino abrazandola. Se realiza perímetro protocolar y se informa lo sucedido a Sec Fiscal Delitos Complejos Dr Gaido que imparte directivas y comisiona a personal de Policía Científica a cargo de Coordinador Diego Robledo, realizando tareas de peritaje en el lugar del hecho y luego el traslado de los cuerpos fallecidos para autopsia. Se identifica los cuerpos Sra ALMADA LUISA TRINIDAD de 64 años y el Sr GENARO CARLOS DURAN de 54 años. Se ordena consigna con custodia de personal policial en la vivienda hasta que personal de Bomberos de Cba Capital se comisione para realizar peritaje del lugar. Presente Jefe Superior de Turno Crio Insp Rodriguez y Superior de Turno Crio Camagño fiscalizando el procedimiento.